Сімейний курорт прибуткові інвестиції у Grand Kolibri by Ribas

Інвестиційний готельний комплекс Grand Kolibri by Ribas швидко будується на узбережжі Середземного моря в турецькому місті Аланія. Цей п'ятизірковий комплекс сучасного формату Аll together створюється у партнерстві міжнародної компанії Ribas Hotels Group та турецького девелопера Maritur Turizm.

"Ми створюємо проєкт, який поєднує емоційний досвід відпочинку з чіткою інвестиційною логікою. Grand Kolibri by Ribas — це приклад того, як сучасна курортна нерухомість може працювати як повноцінний бізнес-інструмент для інвестора", — зазначає Олена Джулінська, публічна представниця проєкту Grand Kolibri by Ribas.

Окрім локації та сучасної архітектури, унікальність Grand Kolibri полягає у поєднанні преміального відпочинку з можливістю отримувати стабільний дохід до 11,5% річних у євро.

"Для інвестора важливо мати чіткий прогноз, прораховану модель доходу в валюті та зрозумілий механізм управління. Саме тому ми пропонуємо формат, у якому всі операційні процеси бере на себе професійна керуюча компанія девелопера, що вже успішно управляє готелями в Аланії. Водночас партнерство з Ribas Hotels Group забезпечує впровадження міжнародних стандартів сервісу, операційних процесів і створення унікального гостьового досвіду", — коментує Юлія Боднар, комерційна директорка.

На об'єкті ведуться масштабні будівельні роботи, прогнозована здача проєкту - у 4 кварталі 2027 року.

Чому Туреччина

Країна, яка знаходиться на перетині Європи і Азії давно стала рідкісним ринком з поєднанням можливостей для життя та інвестицій.

"Туреччина сьогодні — це не лише популярний туристичний напрямок, а й один із найдинамічніших ринків курортної нерухомості. Саме тут інвестори можуть отримати баланс між особистим використанням і стабільною дохідністю", — додає Олена Джулінська.

Туреччина, де завжди м'який клімат і близько 300 сонячних днів на рік, славиться майже всесезонним пляжним періодом. Адже тут навіть взимку популярні готелі з басейнами, що підігріваються, а весна і осінь - ідеальні для екскурсій.

Все це для інвесторів означає стійкий попит на готелі, який не залежить від одного джерела: тут і туристи, і релоканти, і студенти, і місцеві жителі, які переїжджають із міста до міста.

"Ми оцінюємо попит не лише через туризм, а й через загальну мобільність населення. Це забезпечує більш стабільне завантаження готелю протягом усього року", — зазначає Юлія Боднар.

Тому Grand Kolibri by Ribas у Аланії стане як сімейним курортом так і прибутковою інвестицією.

Партнерство професіоналів

Про якість проекту та його створення говорить партнерство двох визнаних міжнародних компаній.

"Сильне партнерство — це основа довіри інвестора. Ми об'єднали експертизу девелопера і готельного оператора, щоб створити продукт, який відповідає міжнародним стандартам якості та сервісу", — підкреслює Олена Джулінська.

Таким чином можливо стати частиною професійно збудованого бізнесу з регулярним пасивним доходом та потенціалом зростання вартості активу.

"Формат готельних юнітів дозволяє інвестору зайти в проєкт із нижчим порогом входу, без необхідності самостійно будувати та керувати готелем. Власник отримує нерухомість у власність із оформленням турецького права власності (TAPU) та доступ до повноцінного готельного бізнесу", — додає Юлія Боднар.

П'ять зірок комфорту

Сам готель має 6 поверхів та включає 429 юнітів різних форматів.

"Ми приділили особливу увагу інфраструктурі, щоб гість отримував повноцінний курортний досвід і не мав потреби залишати територію комплексу. Сьогодні гості шукають не просто сервіс, а емоції та спільний досвід. Саме це формує лояльність і, як наслідок, стабільний попит на об'єкт", — зазначає Олена Джулінська.

Саме тому головна ідея Grand Kolibri by Ribas - не просто формат "all inclusive", а концепція "all together" з акцентом на сімейному відпочинку, емоціях і спільних враженнях.