S1 REIT зареєструвала новий портфельний фонд S1 Дохідна нерухомість Києва (S1 ДНК)

Інвестиційна компанія S1 REIT зареєструвала новий новий фонд нерухомості – S1 ДНК. Фонд спеціалізується виключно на прибуткових житлових будинках столиці, як діючих, так і на етапі девелопменту. Це портфельний фонд нового покоління у лінійці S1 REIT, створений як відповідь на виклики часу для максимальної диверсифікації інвестицій. Він поєднує можливість отримувати дохід від вже працюючих активів та від зростання вартості об'єктів, що будуються.

Прогнозована дохідність фонду – 9% річних в доларах США з урахуванням дивідендної та капіталізаційної складових. Мінімальна перша інвестиція – від 122 000 грн, наступні інвестиції – від 1000 грн. Обсяг емісії нового фонду – 100 000 000 грн.

"S1 ДНК – це тиха дохідна гавань для ваших грошей на українському ринку колективних інвестицій. Даний фонд є нашою відповіддю на виклик часу та пропонує максимальну диверсифікацію інвестицій: володіючи часткою у фонді, інвестор стає співвласником кожної окремої квартири одразу в двох будинках за різними адресами. Фонд поєднує в собі теперішнє і майбутнє: сьогодні це апартаменти двох прибуткових будинків, а в майбутньому фонд буде поповнюватись новими об'єктами за найкращою можливою ціною, що забезпечить суттєву капіталізацію", – зазначає СЕО компанії Ігор Гіфес.

Запуск фонду S1 ДНК став логічним кроком у розвитку портфеля продуктів S1 REIT завдяки кільком ключовим чинникам.

Запит ринку

Повний розпродаж (sold out) фонду S1 ВДНГ на початку червня сформував стійкий попит з боку інвестиційної спільноти. У відповідь на це S1 REIT об'єднав у новому фонді готовий актив, що генерує стабільний грошовий потік, та актив на етапі будівництва з високим потенціалом зростання вартості. Таким чином, фонд має два потенційні джерела доходу – поточну орендну діяльність та зростання вартості активів.

Наявність затребуваних активів

У компанії вже є діючі активи в прибутковому будинку S1 ВДНГ, які довели свою ефективність, як стабільний генератор орендного доходу. А також є активи в будинку аналогічного формату – S1 Obolon, що наближається до завершення, чим створює високий потенціал для майбутнього зростання. Тому S1 REIT знайшов можливості купівлі додаткових квартир та майнових прав в цих будинках, які наразі поєднав у новому фонді.

Накопичений досвід та стабільність

S1 REIT має досвід управління фондами з різними інвестиційними стратегіями. Це дозволило сформувати новий продукт, який поєднує три ключові переваги самої моделі REIT: регулярні виплати інвесторам, потенціал капіталізації активів та зниження впливу валютних коливань завдяки індексації орендних платежів.

"Якщо раніше S1 REIT давав можливість інвестувати в окремий будинок, то тепер ми створюємо фонд, який інвестує в диверсифікований портфель об'єктів дохідної нерухомості. Простими словами для інвестора: це все одно що купувати акції окремих компаній або придбати готовий ETF", – додає Ігор Гіфес.

Старт попередніх продажів сертифікатів нового фонду очікується на початку вересня 2026 року.

Застереження: наведені дані є історичними показниками та не гарантують аналогічних результатів у майбутньому. Прогнозовані зміни залежать від ринкових умов і не є гарантією дохідності.