S1 REIT запускає фонд S1 Позняки з інвестицією від 1 000 грн

Інвестиційна компанія S1 REIT оголошує про запуск нового капіталізаційного фонду S1 Позняки загальним обсягом 250 млн грн. Фонд інвестує в апартаменти у прибутковому будинку нового покоління, який будується на березі озера Срібний Кіл, за дві хвилини від станції метро "Позняки" у Києві.

Мінімальна перша інвестиція у фонд становить 1 000 грн. Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката — 100 грн, тому надалі інвестор може збільшувати вкладення від 100 грн у зручному для себе темпі.

Нова модель володіння нерухомістю

Традиційна модель придбання нерухомості в Україні передбачає, що людина спочатку має накопичити значну суму, а вже потім купити об'єкт. Фонд S1 Позняки пропонує інший підхід: почати з 1 000 грн і поступово збільшувати свою частку в нерухомості у власному фінансовому ритмі.

Водночас інвестор отримує потенціал капіталізації разом зі зростанням вартості об'єкта. І у підсумку він має більше свободи вибору — залишитися інвестором або обміняти сертифікати на готові апартаменти. Це змінює саму психологію входу в нерухомість: не накопичувати на неї, а накопичувати у ній.

"Раніше, щоб заробляти на нерухомості, треба було купити квартиру за десятки тисяч доларів. Ми розділили цей поріг на маленькі частини. Тепер почати можна з 1000 гривень. Вигода для інвестора проста: купуємо раніше — купуємо дешевше. Будинок будується, квадратні метри зростають у ціні, а разом із ними зростає вартість активів фонду. Тож ми хочемо викупити якомога більше квадратних метрів зараз — на ранньому етапі, поки ціна найнижча. І пропонуємо нашим клієнтом купувати разом із нами", — розповідає Ігор Гіфес, CEO S1 REIT.

Дохідність залежить від року входу

Дохід інвесторів фонду S1 Позняки на етапі будівництва формується через зростання вартості нерухомості, що створюється. Регулярні виплати дивідендного доходу почнуться після введення будинку в експлуатацію та початку орендної діяльності.

Що раніше інвестор входить до фонду, то більшу частину потенційного зростання вартості нерухомості він може отримати разом із будівництвом об'єкта. Це стала практика ринку — вхід на початкових етапах дає можливість отримати вищий прибуток. Запланований прибуток фонду складає 9% річних в USD, при цьому індивідуальна дохідність інвесторів на ранніх етапах може бути вищою.*

Формат "Живи та працюй в одному місці"

Активами фонду S1 Позняки стануть 80 апартаментів загальною площею 2 828 м². Вони розміщені у 24-поверховому прибутковому будинку на 756 апартаментів загальною площею 29 500 м².

S1 Позняки — прибутковий будинок формату build-to-rent, який від початку створюється як цілісний професійно керований орендний продукт, а не набір окремих квартир для індивідуальної здачі. Водночас проєкт реалізує концепцію "Живи та працюй в одному місці" завдяки розвиненій внутрішній і комерційній інфраструктурі.

В межах комплексу буде реалізовано близько 1 500 м² внутрішньої інфраструктури, яка передбачає коворкінг, тренажерну залу, lounge-зону, кінозал, SPA зону, відкриті та закриті простори для відпочинку та дозвілля, ігрову та караоке зали, дитячу кімнату та облаштоване укриття. Ще близько 7 000 м² на перших поверхах відведено під комерційну інфраструктуру: супермаркет, ресторани, кав'ярні, аптеки, стоматологію та інші сервіси. Управлятиме об'єктом компанія з управління нерухомістю S1 Property, яка відповідатиме за експлуатацію та сервіс для мешканців, а також за забезпечення сталої орендної діяльності для інвесторів.

Власна нерухомість у своєму фінансовому ритмі

Інвестор може використовувати S1 Позняки як інвестиційний інструмент і поступово збільшувати свою частку в нерухомості.

Якщо обсяг накопичених сертифікатів буде еквівалентним вартості цілих апартаментів, інвестор зможе скористатися опцією їх обміну на готові апартаменти. Перехід до фізичного об'єкта не є обов'язковим: сертифікати можна й надалі утримувати як інвестицію у фонд та після початку орендної діяльності отримувати дивідендний дохід.

Таким чином, S1 Позняки дає інвестору можливість самостійно обрати кінцевий сценарій: формувати капітал у нерухомості, поступово збільшувати інвестицію або рухатися до придбання готових апартаментів.

"Фонд S1 Позняки для інвесторів — це нові можливості почати володіти частиною реальної унікальної дохідної нерухомості в столиці та відразу заробляти на ній", — підкреслює Ігор Гіфес.

Ключові параметри S1 Позняки

Обсяг фонду: 250 млн грн

Активи фонду: 80 апартаментів загальною площею 2 828 м²

Мінімальна перша інвестиція: 1 000 грн

Номінальна вартість сертифіката та доінвестиція: 100 грн

Строк діяльності: 10 років, до 14 вересня 2036 року

Запланований прибуток фонду: 9% річних в USD

Переоцінка активів: щомісяця

Дивідендні виплати: після введення об'єкта в експлуатацію та початку орендної діяльності

Для перших інвесторів S1 REIT також підготувала додатковий бонус — розіграш приємних подарунків, що допомагають керувати інвестиціями в 3 кліки: одного Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB, 3шт Apple Watch Series 12 GPS 42 mm S/M та 10шт Apple AirPods 5 with Wireless Charging Case. Умови та правила розіграшу, а також детальна інформація про фонд доступні на сайті S1 REIT.

*Зазначені показники є прогнозованими, базуються на фінансовій моделі проєкту та не є гарантією майбутньої дохідності.

Про S1 REIT

S1 REIT – інвестиційна компанія та платформа колективного інвестування в нерухомість, що входить до складу S1 Group. Компанія створює фонди, активами яких є реальні об'єкти нерухомості, та організовує професійне управління ними. Інвестори купують інвестиційні сертифікати фондів і можуть отримувати дохід від капіталізації активів та орендної діяльності відповідно до моделі конкретного фонду.