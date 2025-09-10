Розширення мережі UPG принесе бюджету 340 млн грн податків до кінця року

Українська мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG отримала дозвіл на оренду 202 АЗС у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Львівській областях, що раніше працювали під брендами Авіас та ANP.

Збільшення кількості АЗС UPG у багатьох регіонах матиме значний економічний та соціальний ефект для країни. Про це в інтервʼю виданню Нафторинок заявив засновник мережі Володимир Петренко.

За словами підприємця, оренда АЗС дозволить UPG значно наростити обʼєм податкових відрахувань до державного бюджету.

"На Заході є популярний вислів про те, що податки — це ціна, яку ми платимо за цивілізоване суспільство.

Сьогодні в Україні податки – це ще й ціна за виживання та незалежність країни. Ми це розуміємо і діємо відповідно. Сьогодні UPG є першою з-поміж мереж українських АЗК за кількістю сплачених податків на 1 літр продажів.

За нашими розрахунками, розширення мережі дозволить нам уже до кінця року додатково сплатити близько 340 мільйонів гривень податків та зборів", - зазначив Петренко.

Втім, на цьому позитивний вплив для країни від розвитку UPG не закінчиться, адже кожна АЗС пройде етапи ребрендингу та глибокої модернізації, а у віддалених громадах зʼявиться доступ до якісного пального та нові робочі місця.

"Лише для 202 цих АЗС плануємо найняти близько 2000 спеціалістів – операторів колонки, водіїв, бухгалтерів, прибиральників, товарознавців, управлінців тощо.

Ні для кого не секрет, що у багатьох громадах орендовані нами заправки були єдиним місцем роботи для місцевих людей. Ще до офіційного запуску цих заправних станцій ми вже відчуваємо підтримку від мешканців цих громад.

Тому маємо зробити все можливе, аби оживити ці регіони та підтримати людей", - додав підприємець.

Петренко також розповів, як його компанія готується до запуску орендованих заправок у 9 регіонах країни.

"Перед зовнішнім, візуальним оновленням, кожна заправка проходить кілька етапів модернізації, аби відповідати стандартам якості UPG.

Насамперед – це очистка, реставрація та заміна деталей паливних систем і резервуарів. Я би сказав, що це нульовий етап, який ми регулярно виконуємо на всіх комплексах мережі.

Лише після очистки резервуарів можемо бути впевнені в якості нашого пального, а для UPG якість – на першому місці. Також перед запуском обов’язково брендуємо фасади та стели у фірмові кольори компанії", - резюмував Володимир Петренко.