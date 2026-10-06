Росія пошкодила підприємство на Одещині

В Одесі внаслідок нічної атаки РФ було пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олександр Кіпер.

На місці удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків.

Яке саме підприємство атакували росіяни – у повідомленні не уточнюють.

Нагадаємо:

У Запоріжжі російська окупаційна армія завдала удару по мосту через Дніпро у Запоріжжі, рух мостом перекрили, п'ятеро людей постраждали.