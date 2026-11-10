RoboЗБІР: Київстар і "Повернись живим" збирають 35 млн грн на наземні роботизовані комплекси

Київстар і благодійний фонд "Повернись живим" запускають RoboЗБІР у межах екосистеми проєктів підтримки війська "Нам тут жити". Мета ініціативи — 35 млн грн на закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) для чотирьох підрозділів Сил оборони України.

Ініціатива реалізується за підтримки генерального медіапартнера 1+1 Media та партнера Київстар ТБ.

"Підтримка українського війська залишається одним із наших ключових пріоритетів. Ми продовжуємо об'єднувати зусилля з надійними партнерами та залучати до допомоги абонентів Київстар. RoboЗБІР — це ще один крок до того, щоб сучасні технології допомагали зберігати найцінніше — життя українських захисників" , — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Сьогодні евакуація поранених, доставка спорядження та провізії на передові позиції пов'язані із щоденним ризиком для військових. НРК дають змогу виконувати евакуаційні, логістичні та розмінувальні завдання без безпосередньої участі людей, зменшуючи їхнє перебування в небезпечних зонах.

"На сьогодні наземні роботизовані комплекси стали невід'ємною частиною сучасної війни та допомагають військовим здійснювати десятки тисяч місій щомісяця. На окремих ділянках фронту евакуація поранених і логістика неможлива без НРК. RoboЗбір підсилить проєкт Фонду RoboBro, мета якого — врятувати щонайменше 1000 життів військових за допомогою наземних роботизованих комплексів" , — зазначають у "Повернись живим".

Зібрані кошти спрямують на закупівлю комплексів "Мауль", "Терміт 2.0", "Поні" та "Унгеціфер" для чотирьох підрозділів: 1-го окремого медичного батальйону, 47-ї та 60-ї окремих механізованих бригад, а також 125-ї окремої важкої механізованої бригади.

Долучитися до проєкту та підтримати українських військових може кожен охочий, зробивши донат на сторінці RoboЗБІР або через офіційну "банку" проєкту.

Абоненти Київстар передплатної форми обслуговування можуть долучитись до збору, активувавши Суперсилу "Допомога ЗСУ+". Для цього потрібно надіслати будь-яке SMS або зателефонувати на безкоштовний номер 88032. Щомісяця до 50 грн від кожної оплати тарифу буде спрямовано на RoboЗБІР. Суперсила доступна відповідно до умов тарифу.

Роботи змінюють хід історії, а ми — маємо забезпечити ними військо!

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 вересня 2026 року обслуговував близько 21,7 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,8 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, одним з найкращих роботодавців і соціально відповідальною компанією.Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, проєкту "Roboзбір". Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з соціальною ініціативою "Roboзбір", а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.