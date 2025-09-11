РІЕЛ відкрив продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence у столиці

Розпочато продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence на Печерську. На старті діють вигідні умови: приваблива ціна та розтермінування з гнучкими графіками оплати до 2,5 років.

Плановий термін введення в експлуатацію третьої черги — березень 2028 року.

Це проєкт для тих, хто прагне більшого для своєї родини і не погоджується на компроміси в комфорті.

Фото: РІЕЛ

Будується ЖК у самому серці Печерська за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 30.

Maxima Residence — спільний проєкт РІЕЛ і турецького девелопера Bosphorus Development. У комплексі поєднано сучасну архітектуру з продуманою внутрішньою та зовнішньою інфраструктурою. Тут усе створено для життя «на максимум».

Фото: РІЕЛ

Фото: РІЕЛ

Фото: РІЕЛ

Сучасне лобі з великою зоною очікування гостей, багатоцільова лаунж-зона з терасою, простір для розвитку та відпочинку дітей, оточення однодумців і спільнота "своїх" — усе це частина Maxima Residence.

У наявності — видові 2- та 3-кімнатні квартири з панорамними краєвидами у бік вул. Євгена Коновальця та НСК "Олімпійський", а також затишні 1- та 2-кімнатні квартири з вікнами у внутрішній двір.

В РІЕЛ подбали, щоб у Maxima Residence ваші очікування збігалися з реальністю — від архітектури до кожної деталі всередині комплексу.

Купуючи нерухомість на стадії будівництва, ви отримуєте пропозиції за найкращими цінами та маєте ширший вибір помешкань.

Запрошуємо дізнатися більше про умови інвестування в ЖК Maxima Residence у відділі продажу РІЕЛ. Контакти — за посиланням.