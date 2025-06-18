Ribas Hotels Group запускає освітню онлайн-платформу для готельного персоналу

Компанія Ribas Hotels Group оголошує про запуск Ribas Hotel Academy — першої в Україні освітньої онлайн-платформи нового формату, створеної спеціально для готельного бізнесу.

На відміну від класичних онлайн-курсів, Ribas Hotel Academy — це повноцінна система підписки, яка об’єднує відео та текстові модулі, чек-листи, покрокові інструкції та щомісячні вебінари з експертами. Платформа охоплює повний цикл адаптації та розвитку співробітників готелю — без потреби створювати внутрішній відділ навчання чи залучати зовнішніх тренерів.

"Ми створили Ribas Hotel Academy як відповідь на реальний запит готельного ринку. Багато готелів не мають можливості будувати внутрішні системи навчання, але хочуть підвищувати якість сервісу. Наша Академія — це практичне, доступне та масштабоване рішення для власників і керівників: усього одна підписка — і команда отримує знання, інструменти та підтримку для зростання. Ми впевнені, що до кінця цього року зберемо понад 300 підписок", — зазначив Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group.

Що включає навчання:

онлайн-курс для адміністраторів рецепції та покоївок;

відеоуроки, текстові матеріали, чек-листи та інструкції;

щомісячні вебінари з експертами з різних сфер, не лише HoReCa;

постійне оновлення платформи з новими темами щомісяця.

Платформа орієнтована на власників і керуючих готелів, HR-фахівців і менеджерів з навчання. На ринку HoReCa аналогів такого продукту наразі немає.

Вартість підписки становить 5000 грн/місяць. Долучитися можна будь-коли: достатньо зареєструватися та оформити місячну або річну підписку. Деталі — на сторінці Ribas Hotel Academy.

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