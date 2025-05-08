Ribas Hotels Group планує масштабне розширення мережі апарт-готелів WOL Home Hotel

Компанія Ribas Hotels Group планує збільшити мережу апарт-готелів WOL Home Hotel by Ribas до 30 об’єктів у найближчі 5 років — про це повідомляють у Ribas Hotels Group.

У фокусі — міста з активним внутрішнім трафіком: Київ, Львів, Одеса, Полтава, Черкаси, Дніпро, Чернівці, Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Житомир і Луцьк.

Наразі під брендом WOL Home Hotel by Ribas працюють два об’єкти в Україні — в Одесі та Буковелі. Ще три — у Вінниці, Яремче та Поляні на Закарпатті — перебувають на фінальній стадії будівництва.

За даними компанії, у 2024 році середнє завантаження чинних готелів цієї мережі склало 72%. Показник ROI склав 10,7%.

Довідка: Ribas Hotels Group — українська компанія, що спеціалізується на управлінні готельною та дохідною нерухомістю. Станом на 2025 рік у портфелі компанії перебувають понад 55 готелів у керуванні, проєктуванні та будівництві в Україні, на острові Балі, у Молдові, Польщі та Туреччині.

Якщо у вас є пропозиції щодо ділянок для будівництва або співпраці — надсилайте їх на пошту: [email protected]