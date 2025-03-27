Ribas Hotels Group керуватиме комплексом PGD Aparthotel українського девелопера на Балі

Міжнародна керівна компанія Ribas Hotels Group та український девелопер Premier Global Development підписали Меморандум про здійснення партнерської господарської діяльності з управління комплексом PGD Aparthotel на Балі. Комплекс апартаментів розташований у районі Тібубененг та складається з 85 апартаментів (71 однокімнатних номерів та 14 двокімнатних) загальною площею 6800 м².

Завершення будівництва та відкриття комплексу заплановано на 4 квартал 2025 року.

Інфраструктура комплексу PGD Aparthotel передбачає: басейн для дорослих та дітей, ресторан, два коворкінги (на руфтопі та в закритій зоні), паркінг для авто та байків, тренажерний зал, кінотеатр просто неба.

Згідно з меморандумом, девелоперська компанія Premier Global Development бере на себе такі зобов’язання у проєкті:

забезпечити відповідність об’єкта умовам укладеного договору, пред’явленого інвестору проєкту, загальним технічним нормам і регламентам містобудування, а також взяти на себе повну відповідальність за якість і безпеку об’єкта;

побудувати об’єкт згідно зі стандартами апартаментів у заявлені строки і відповідно до чинних державних стандартів готельної нерухомості;

здійснити оздоблювальні роботи та комплектацію номерів і спільних зон, а також встановити інженерні системи, що відповідають стандартам апартаментів проєкту керівної компанії Ribas Hotels Group;

нести відповідальність за продаж апартаментів і клієнтську підтримку ця інвесторів.

Ribas Hotels Group зі свого боку бере на себе такі зобов’язання щодо PGD Aparthotel:

надавати постійну підтримку в керуванні та оперативні послуги на всіх етапах будівництва й експлуатації апартаментів;

забезпечити контроль за дотриманням стандартів і вимог до технологічного планування апартаментів;

забезпечити контроль за дотриманням стандартів і вимог керівної компанії Ribas Hotels Group під час експлуатації об’єкта.

Довідка

Premier Global Development – це українська девелоперська компанія з 11-річним досвідом роботи на ринку нерухомості. За цей час компанія успішно реалізувала 15 об’єктів по всій Україні.

PGD Aparthotel – це перший балійський проєкт компанії, що створює повноцінну екосистему для життя та роботи. Комплекс має продуманою інфраструктурою, яка забезпечує комфортне довготривале проживання. При цьому проєкт гармонійно вписується в природне оточення Балі та має зручне розташування відносно ключових локацій Чангу.

Ribas Hotels Group — міжнародна керівна компанія з 10-річним досвідом управління готелями. В її портфелі 55 об'єктів у керуванні та будівництві, включно з проєктами в Україні, на Балі, у Польщі та в Молдові. На Балі вже розпочата співпраця з 4 девелоперами по 7 об’єктам.