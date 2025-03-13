Результати дослідження: чому глемпінг стає трендом в Україні та світі

Ribas Invest, Ribas Hotels Group та Pro-Consulting спільно підготували дослідження ринку глемпінгів в Україні та світі, в якому проаналізували поточні тенденції та перспективи цього сегмента туризму.

Туристи з усього світу все частіше шукають варіанти відпочинку, які мінімізують вплив на довкілля, що стимулює розвиток нових готельних форматів. Одним із таких є глемпінг (англ. ‘glamour camping’), що поєднує в собі елементи комфорту та екологічності.

Глемпінги в Україні почали розвиватися лише 5 років тому, коли було сертифіковано виробництво легких конструкцій. Станом на 2021 рік в Україні було близько 35 глемпінгів, однак внаслідок початку повномасштабної війни у 2022 році ринок зазнав значних втрат. Багато глемпінгів було зруйновано або переміщено.

У 2023 році на українському ринку з'явилося 23 нових глемпінги, що підтверджує адаптацію бізнесу до нових умов та відновлення інтересу до внутрішнього туризму. За даними дослідження, станом на початок 2024 року в Україні працювало близько 60 глемпінгів.

Глемпінги як частина екотуризму позитивно впливають на туристичний збір у регіонах. Особливу популярність такі проєкти набирають у мальовничих місцях, поблизу води, що дозволяє збільшити середній чек на 20-30%. Глемпінги в Україні розташовані в різних регіонах, зокрема в Івано-Франківській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях. Вартість відпочинку в таких комплексах варіюється від 2500 до 4500 грн за добу.

Зростання популярності глемпінгів є частиною глобальної тенденції, де ринок глемпінгів у світі у 2023 році був оцінений в $3,4 млрд, і очікується, що до 2033 року він зросте до $10,1 млрд при середньорічному темпі зростання 11,5%. Основними ринками для глемпінгів є США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай, Японія, Австралія, Мексика та ОАЕ.

Згідно з прогнозами компанії Grand View Research, світовий ринок глемпінгів у 2025 році зросте на 12,5%, досягнувши обсягу $4,8 млрд. Ринок глемпінгів в Україні також активно розвивається: за останній рік кількість об’єктів зросла, а інвестиції в цей сегмент перевищили $100 тис. для окремих проєктів.

Враховуючи глобальні тенденції до розвитку екотуризму та мобільних рішень, глемпінг має великий потенціал стати важливою частиною туристичної інфраструктури України. Це сприятиме розвитку внутрішнього туризму, залученню іноземних гостей і, безумовно, економічному відновленню країни.

Докладніше про цей сегмент читайте у нашому дослідженні "Огляд ринку глемпінгів в Україні та світі". Отримати його можна у чат-боті за посиланням @income_property_bot.