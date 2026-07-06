Qiuntex продав швейцарський підрозділ Zenvault

Фінансова платформа Qiuntex, яку заснував українець Владислав Запорожченко, закрила угоду з продажу свого швейцарського підрозділу Zenvault кіпрського холдингу з капіталізацією понад 100 млн євро. Фінансові умови сторони не розкривають.

Zenvault працював як необанківська установа під регуляторним наглядом FINMA — швейцарського органу фінансового нагляду. Це давало право випускати криптокарти, що приймаються у Швейцарії та ЄС, і конвертувати фіатні кошти у криптовалюту легально. Разом зі зміною власника відбудеться і зміна складу керівництва компанії.

"Zenvault — це проєкт, яким ми пишаємося. Ми побудували регульовану структуру в одній з найвимогливіших фінансових юрисдикцій світу і знайшли покупця, який поділяє наше бачення. Ця угода підтверджує, що команда вміє створювати активи міжнародного рівня. Японія і США — вже в роботі" , — Владислав Запорожченко, засновник і CEO Qiuntex.

Для клієнтів компанії нічого не змінюється. Qiuntex продовжує роботу як фінансова платформа для бізнесу: корпоративні рахунки з британськими IBAN, платежі у 20+ валютах через SWIFT, SEPA та Faster Payments, карти Mastercard, payroll для міжнародних команд.

Про Qiuntex

Qiuntex (qiuntex.eu) — необанк для бізнесу з командою, що має українське коріння. Понад 2 500 компаній-клієнтів у 30+ країнах.