Прогноз від Ribas Hotels Group: який відпочинок обирають туристи та куди інвестувати у 2025

Зима триває, а разом із нею і активний туристичний сезон. Ribas Hotels Group провела опитування серед гостей, щоб визначити їхні вподобання щодо зимового відпочинку. Крім того, компанія сформувала прогноз динаміки туризму, окреслила ключові тенденції та підготувала інвестиційний огляд готельної нерухомості на найближчі пів року.

Деякі тези з прогнозу:

Цього року 62,2% опитаних планують зимовий відпочинок в Україні, лише 8,9% – за кордоном.

Карпати (29%) та Буковель (25%) залишаються найпопулярнішими напрямками для відпочинку серед опитаних.

Лижі/сноуборд (40%), SPA (22,2%) та екскурсії (20%) – лідери серед зимових активностей респондентів.

Цієї зими рівень завантаження готелів у Буковелі очікується на рівні 68–70%, що на 8-10% більше, ніж торік.

Групові бронювання цього зимового сезону збільшуються: частіше бронюють 4+ номери для сімейних чи корпоративних поїздок.

За прогнозами, вікно бронювання у готелях цієї зими збільшиться до 14 діб і більше. Для порівняння, минулого року більшість готелів України заповнювалися лише за 7-10 днів до заїзду.

Відкладений попит стимулює ріст інвестиційної активності. Перспективні типи проєктів: бізнес-готелі, апарт-готелі та котеджні містечка.

Зростає інтерес до екологічних та енергоефективних готелів, нішевих форматів (будиночки серед природи).

Поточний зимовий сезон демонструє позитивну динаміку: зростає завантаженість готелів, тривалість проживання та розширюється вікно бронювань. Експерти Ribas Hotels Group переконані, що українська туристична галузь рухається шляхом відновлення, і внутрішній туризм лише збільшуватиметься.

Докладніше про тенденції зимового сезону та перспективи розвитку індустрії дізнавайтеся у прогнозі від Ribas Hotels Group.

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Інвестиційна компанія: https://invest.ribas.ua/

Керівна компанія: https://ribashotelsgroup.ua/

Мережа готелів: https://ribas.ua/