Підприємства зможуть ділитися ППО та захищати одне одного

Уряд дозволив підприємствам із власними групами протиповітряної оборони захищати за договорами об'єкти інших компаній, розширивши можливості приватної ППО.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Підприємства, які вже приєдналися до експериментального проєкту, зможуть захищати не лише власні об'єкти. Також передбачено передачу засобів ППО в користування між уповноваженими підприємствами за спільним рішенням із командуванням Повітряних сил.

До критеріїв участі в проєкті додали статус резидента Defence City та/або визначення підприємства критично важливим Міністерством оборони.

У складі груп приватної ППО дозволили використовувати пілотовані повітряні судна. Крім того, уряд врегулював використання підприємствами бойових частин та електродетонаторів для дронів-перехоплювачів.

Мінімальний вік учасників груп знизили з 21 до 18 років.

Приватна ППО й надалі працюватиме під контролем військового командування в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо:

Станом на 14 жовтня кількість учасників проєкту приватного ППО зросла до майже 100 підприємств. Загалом сформували близько 50 груп ППО. Бойові завдання виконували групи шести підприємств, які знищили понад 60 повітряних цілей.