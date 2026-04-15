Працівники Київстар, Kyivstar.Tech та UTC зібрали 127 000 грн на великодню ініціативу

Працівники групи компаній Київстар та Ukraine Tower Company зібрали 127 000 грн у межах корпоративної волонтерської ініціативи на "підвішені" великодні паски для захисників і захисниць. Випічку виготовила інклюзивна пекарня "Good People".

Ініціатива в компанії реалізується вже вдруге та поєднує дві важливі цілі: привітати українських військових зі святом і підтримати соціальне підприємництво, яке створює робочі місця для людей з ментальною інвалідністю.

На зібрані кошти в пекарні виготовили понад 500 великодніх виробів, які передали військовим Батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Цього року працівники не лише долучилися донатами, а й особисто відвідали пекарню, щоб взяти участь у процесі: формували тісто, оздоблювали випічку, пакували та знайомилися з командою. Така взаємодія допомагає краще зрозуміти цінність інклюзивного середовища, де, попри всі відмінності, кожен має рівні можливості для розвитку та гідної роботи.

"Корпоративна соціальна відповідальність — це частина культури Київстар, тому в партнерстві з пекарнею Good People ми дотримуємося системного підходу. Вже вдруге реалізуємо ініціативу з "підвішеними" пасками і для нас особливо важливо, що команда активно підтримує такі проєкти та із задоволенням долучається до добрих справ. Ми плануємо продовжувати цю співпрацю й надалі", — коментує Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій Київстар.

Додатковим жестом підтримки стало замовлення великодньої продукції для офісів компанії, щоб пригостити працівників до свята. Київстар системно співпрацює з пекарнею та регулярно залучає її до внутрішніх заходів.

"Для нас надзвичайно цінною є системна підтримка від Київстар. Завдяки таким партнерам ми можемо стабільно працювати, розвиватися та створювати робочі місця для людей з ментальною інвалідністю. Особливо важливо, що команда компанії активно долучається: коли люди, які підтримали ініціативу фінансово, приходять і разом із нами випікають ці вироби, це додає всій роботі ще глибшого змісту", — коментують у Good People.

Нагадаємо, раніше Київстар уже виділив 2 млн грн благодійної допомоги Good People, що дозволило підприємству стабільно працювати, підтримувати людей з ментальною інвалідністю та розширювати можливості для гідної роботи.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікаційУкраїни, який станом на 31 грудня 2025 року обслуговував близько 22,4млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо.

ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4млрдгрн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

