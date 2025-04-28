Попит на автобуси Temsa в Україні зріс на 75% у 2024 році

Попри війну, український автобусний ринок продовжує демонструвати ознаки відновлення та трансформації. Одним із яскравих прикладів є стрімке зростання інтересу до турецьких автобусів Temsa — у 2024 році попит на цю техніку зріс на 75% порівняно з попереднім роком.

Згідно з офіційною статистикою, загальний ринок нових автобусів в Україні у 2024 році скоротився на 24%, склавши 864 одиниці проти 1137 у 2023-му. Попри це, компанія Temsa у 2023 році реалізувала 12 автобусів, а вже у 2024 — 21, що дозволило їй утриматися серед 7 найпопулярніших брендів в Україні із часткою ринку 2,5%.

За даними офіційного дистриб’ютора Temsa в Україні, компанії "АВТО-РЕГІОН", ключовими драйверами стали активізація державних закупівель для громадського транспорту, а також запити з боку бізнесу.

" Автобуси для перевезення невеликих груп людей стають все більш затребуваними в Україні. Їх обирають як підприємства для розвезення працівників, так і туристичні компанії чи перевізники міжміського сполучення. Важливим фактором також є підвищена увага до екологічності транспорту відповідно до стандарту EURO-6 ", — зазначає керівник проєкту Temsa Микита Гайдамаха .

Найпопулярнішою моделлю серед українських замовників стала Temsa Prestij SX — компактний автобус, що поєднує комфорт, надійність та відповідність сучасним екологічним стандартам.

Temsa – один із провідних турецьких виробників автобусів, останніми роками активно нарощує присутність на європейських ринках. Україна залишається для компанії стратегічно важливим напрямком.

За оцінками галузевих експертів, попит на громадський і комерційний транспорт в Україні зберігатиметься на високому рівні через необхідність оновлення автопарків та підвищення рівня комфорту й безпеки людей.

Таким чином, Temsa не лише зміцнює свої позиції на українському ринку, але й стає партнером у побудові сучасної, екологічної та ефективної транспортної системи країни.