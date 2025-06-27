Понад 7 мільярдів гривень податків та зборів сплатив WOG за 5 місяців 2025 року

Сумарно за 5 місяців 2025 року мережа АЗК WOG перерахувала до бюджетів усіх рівнів 7,266 мільярдів гривень. Із них 1,076 мільярда гривень — це податки з операційної діяльності* та 6,19 мільярда гривень — податки при імпорті. Якщо перевести обсяг сплачених податків, то з кожного реалізованого літра пального у мережі WOG за 5 місяців сплачено 2,64 гривень податків із операційної діяльності.

Податки на персонал за перші 5 місяців 2025 року продовжують зростання. Вони перевищили аналогічний період 2024 року на 32% та склали понад 383,2 мільйона гривень. У цю суму входять єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

"Від початку повномасштабного вторгнення мережа АЗК WOG сплатила до бюджетів всіх рівнів понад 37,2 мільярда гривень податків та зборів. Показовим став той факт, що за результатами травня група компаній WOG була включена до Переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, який ще називають "Клубом білого бізнесу", — зауважив Микола Циркун, фінансовий директор мережі АЗК WOG.

Варто зазначити, що з початку 2025 року кожна працююча АЗК WOG щомісяця сплачувала понад 609,5 тис гривень операційних податків, що в перерахунку може дорівнювати 35 звичайним FPV-дронам або 12 дронам на оптоволокні, або 9 БПЛА-перехоплювачам, які боронять наше небо від розвідувальних та ударних безпілотників типу "шахед" чи "орлан", і це все критично потрібно на фронті.

"Крім сплати обов’язкових податків, відповідальний бізнес бере на себе і "добровільні податки". Так, на початку цього року WOG доєднався до національної програми підтримки захисників Плюси в застосунку Армія+. Загалом за 5 місяців 2025 року компанія надала знижок військовим та ветеранам у межах цього проєкту та ініціатив WOG на понад 84 мільйона гривень. Від початку повномасштабного вторгнення на ініціативи з евакуації військових та цивільних, а також забезпечення гуманітарних місій в прифронтових районах мережа WOG спрямував понад 1,3 мільйона літрів пального. Це дало змогу волонтерам та медикам проїхати сотні тисяч кілометрів та врятувати десятки тисяч життів", — зазначив Геннадій Карлінський, директор із маркетингу мережі АЗК WOG.

*до складу податків з операційної діяльності входить податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого при імпорті), роздрібний акциз, ПДФО, військовий збір, плата за землю, ЄСВ.