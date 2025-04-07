Понад 4 млрд гривень податків та зборів сплатив WOG за перший квартал 2025 року

Сумарно за перші три місяці 2025 року мережа АЗК WOG перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,259 мільярдів гривень. Із них 662,52 мільйони гривень – це податки з операційної діяльності* і 3,596 мільярда гривень – податки при імпорті.

Якщо перевести вищезазначений обсяг сплачених податків, то з кожного реалізованого літра пального в мережі WOG сплачено 2,81 гривень податків із операційної діяльності. Лише за один квартал 2025 року мережа АЗК WOG сплатила понад 1,85 мільйона гривень операційних податків у розрахунку на один АЗК.

"Перший квартал 2025 року як в економічному плані, так і через втрати, пов’язані з військовими діями, став, можливо, найскладнішим за останні два роки. Дуже болючими стали численні атаки на АЗК та нафтобази. Ми зафіксували значні втрати нафтопродуктів та пошкодження інфраструктури. На щастя, персонал та гості АЗК не постраждали. Незважаючи на це, сплата податків збільшилась на 22 % у порівнянні з першим кварталом 2024 року", — підкреслив Микола Циркун, фінансовий директор мережі АЗК WOG.

Податки на персонал за перший квартал 2025 перевищили аналогічний період 2024 року на 33% і склали понад 225,42 мільйони гривень. У цю суму входять єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Таке зростання свідчить про збільшення оплати праці в рітейлі та посилення конкуренції на ринку праці.

"Протягом усього кварталу ми спостерігали падіння попиту серед ключових сегментів. Бізнес-клієнти відновили активність ближче до кінця січня, а от серед приватних автовласників тренд уповільнення споживання зберігався і в березні. Серед чинників, що вплинули на поведінку клієнтів, варто зазначити падіння споживчих очікувань, коли через економічні, військові та політичні фактори клієнти більш обережно витрачають кошти на пальне чи товари першої необхідності. Попри це, WOG не згорнув жодного благодійного проєкту. Ми четвертий рік безперервно забезпечуємо пальним евакуаційні місії та реалізовуємо спільні ініціативи з благодійними фондами на запит від Сил оборони", — зазначив Геннадій Карлінський, директор із маркетингу мережі АЗК WOG.

*до складу податків з операційної діяльності входить податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого при імпорті), роздрібний акциз, ПДФО, військовий збір, плата за землю, ЄСВ.