Половина українських айтівців хоче виїхати за кордон – DOU

Майже половина українських IT-фахівців (48%) тією чи іншою мірою думають про переїзд за кордон, що майже не відрізняється від минулого року (51%).

Про це йдеться у матеріалі DOU.

Активно готуються до еміграції 14% айтівців: 2% планують виїхати найближчим часом, ще 12% — після відкриття кордонів. Ще 26% розмірковують про виїзд, але поки нічого не роблять, а 8% хотіли б пожити за кордоном і згодом повернутися.

Така ж частка (48%) не збирається залишати Україну: 14% точно не планують еміграцію, 27% наразі не мають таких намірів. Крім того, 7% айтішників уже повернулися з-за кордону.

Серед чоловіків 16% активно планують переїзд, тоді як серед жінок — лише 5%. Ще 29% чоловіків думають про еміграцію без конкретних кроків (серед жінок таких 19%).

Натомість 14% жінок уже повернулися до України проти 3% серед чоловіків. Також більше жінок не планують виїжджати: 49% проти 38% серед чоловіків.

Айтівці до 25 років частіше хочуть виїхати — 53% проти 45% серед фахівців старших за 30 років. Молодь також частіше розглядає варіант тимчасового життя за кордоном із подальшим поверненням (13% проти 8% серед усіх опитаних).

Загалом фінансове становище майже не впливає на бажання виїхати. Виняток — жінки з високим доходом: серед тих, хто заробляє понад $5000, 10% планують виїхати найближчим часом, тоді як серед менш оплачуваних колег — лише 5%.

Для чоловіків дохід не є визначальним фактором: у різних групах активно готуються до переїзду 15–18%.

Серед чоловіків на рішення про еміграцію найбільше впливає статус у Силах оборони. Ті, хто не має бронювання чи відстрочки, частіше замислюються про переїзд або активно його планують. Найрідше хочуть виїжджати айтівці, які вже відслужили — лише 31%.