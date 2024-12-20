Податковий режим в Україні заважає розвитку третині бізнесу – ЕВА

Понад третина українського бізнесу – 36% – вважають, що поточний податковий режим в Україні перешкоджає їхньому розвитку та залученню інвестицій.

Про це свідчать результати щорічного дослідження Європейської Бізнес Асоціації "Податковий індекс".

Більшість компаній – 59% – оцінили поточний податковий режим в Україні як задовільний, 5% – такий, що сприяє розвитку бізнесу.

Загалом інтегральна оцінка "Податкового індексу" знизилася до 2,64 бала з 5 можливих і продовжує перебувати у негативній площині. У 2023 році показник індексу становив 2,85 бала. Тільки одного разу – у 2021 році – оцінка системи оподаткування досягала нейтрального показника, зазначають у ЄБА.

Найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, як і торік, отримала якість податкового законодавства.Половина респондентів (52%) вважають її задовільною.

З 39% до 43% зросла частка тих, хто вважає податкове законодавство неякісним, із 9% до 5% скоротилася частка тих, хто вважає його якісним.

Найбільший негативний вплив на якість законодавства мають постійні зміни, розбіжності, неоднозначні положення та його складність.

44% респондентів вважають процедуру адміністрування податків і підготовки податкової звітності обтяжливою. Цьогоріч цей фактор отримав оцінку 2,62 балів. Водночас 41% оцінюють цю процедуру задовільно і тільки 15% вважають її легкою (17% у 2023 році).