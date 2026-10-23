"Плани стійкості з теплопостачання виконані краще, ніж прогнозувалось", — Олександр Крошка

Цього тижня стан готовності держави до прийдешнього опалювального періоду було обговорено в рамках діалогу з громадами на майданчику Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Захід відбувався за участі представників Уряду, зокрема прем'єр-міністра Сергія Корецького, міністра енергетики Дениса Шмигаля, міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, заступника керівника Офісу президента Віктора Микити. У фокусі уваги - забезпечення стабільної роботи теплопостачання, водопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період.

Очільники міст відзначили, що на можливість вчасно запускати обладнання, ремонтувати мережі, реагувати на аварії та відновлювати послуги після російських атак, впливають серед іншого: збереження фахівців (маються на увазі ініціативи щодо скорочення лімітів бронювання працівників підприємств, які надають житлово-комунальні послуги), фінансова спроможність підприємств тепло- та водопостачання, розрахунки за енергоносії (проблема стосується компенсації різниці в тарифах та фактичними витрати на надання послуг) й забезпечення ресурсами для безперебійної роботи (мова щодо призупинення видатків, які не є першочерговими, ухвалене Урядом наприкінці вересня).

Під час діалогу прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що після ухвалення парламентом частини законів, необхідних для міжнародної фінансової допомоги, вдалося розблокувати частину видатків, зокрема на реалізацію планів стійкості громад.

"Крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі", – зазначив Корецький.

В коментарі ЕП член правління компанії-виробника теплогенеруючого обладнання "Колві" Олександр Крошка зазначив, що у частині теплопостачання план стійкості виконано краще ніж очікувалось. За останні декілька тижнів Кабміну вдалось вирішити питання із блокуванням рахунків комунальних підприємств за заборгованість за газ, що виникла перед субʼєктом на якого покладено спецзобов'язнання ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Також станом на зараз вдалось відновити платежі, які було призупинено в силу дефіциту коштів у держави.

Друга половина жовтня - традиційний час початку опалювального сезону, однак фактичні рішення про те, коли дадуть опалення у квартири, ухвалює місцева влада з огляду на погодні умови. Відповідно до положень постанови Кабміну №830 від 21.08.2019 року опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°С. Водночас, як відомо, в Києві, в Бучі, за інформацією міського голови Анатолія Федорука, та в інших населених пунктах країни опалення почали вмикати в середині жовтня, однак це, насамперед, стосується критичної інфраструктури, дитячих садків, шкіл та медичних закладів.

Як повідомлялось Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України, станом на початок вересня 2026 у сфері теплопостачання було підготовлено 14 194 котельні — майже 83% від плану. Також готовими є понад 13,3 тисячі км теплових мереж.

Коментуючи ситуацію з опаленням, Олександр Крошка повідомив: у тих населених пунктах, де керівники ОВЦА та місцева влада знаходились у взаємодії та розумінні важливості питання, вже у вересні фактично завершувались монтажні роботи на нових об'єктах теплогенерації (в тому числі блочно-модульних котельнях), а ті з них, які обслуговують критичну інфраструктуру, почали функціонувати вже в жовтні.

Особливо добре спрацював у цьому році, за словами Крошки, Чернігів - у питаннях проектування, підготовки мереж та газопроводів, будівництві та введенні в експлуатацію нового теплогенеруючого обладнання. Продовжує роботи з децентралізації теплопостачання і Харків, вони ефективно підходять і до розширення мережі розміщення не лише теплогенеруючих обʼєктів, але й децентралізують системи електрогенерації. Миколаїв також готовий, окремі міста Сумщини та Дніпропетровщини.

Загалом систему теплопостачання по планам стійкості витягнули на рівні кращому, ніж очікувалось, та, мабуть, можна погодитись з Корецьким, що краще, ніж минулого року.

З Києвом, традиційно, ситуація складніша, однак, наскільки відомо, Уряд розробляє системний підхід щодо столиці, водночас чи втілюватиме його міська влада чи ці рішення будуть делеговані на рівень ОВА, стане відомо дещо пізніше, оскільки такі проєкти втілюються в життя складніше, ніж стелиться асфальт чи викладається бруківка.

Проблемними з точки зору реалізації децентралізованого теплопостачання залишаються Херсон, Одеса, водночас щодо них та загалом тішить, що в Уряді зазначають: "Можна сподіватись на краще, однак готуватись потрібно до найгіршого сценарію". А тому роботи з підготовки теплового господарства до наступного опалювального періоду триватимуть з початку нового бюджетного року.