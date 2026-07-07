Пів мільйона данських крон на навчання медиків: Carlsberg Group посилює підтримку UNBROKEN

Один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв Carlsberg Group передав 500 000 данських крон, майже 3,5 мільйона гривень, на підтримку національного реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові. Про донат оголосив CEO Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен під час своєї участі у найбільшому політичному фестивалі Данії — Folkemødet.

Під час фестивалю компанія також організувала дискусію про роль бізнесу у відбудові України та закликала міжнародних партнерів активніше інвестувати у її стійкість.

Передані кошти Центр реабілітації спрямує на розвиток освітніх і тренувальних програм School of Medicine UNBROKEN University, зокрема на розширення навчання з невідкладної допомоги та посилення матеріально-технічної бази симуляційного центру. Це дозволить підготувати більше фахівців і підвищити якість надання допомоги у критичних ситуаціях.

У травні 2026 року під час свого чергового візиту в Україну CEO Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен відвідав центр UNBROKEN. Візит відбувся в межах відкриття нової баночної лінії на Львівській пивоварні — найбільшого інвестиційного проєкту компанії 2026 року на суму майже 12 мільйонів євро.

Під час Folkemødet Якоб Ааруп-Андерсен виступив у футболці національної збірної України з логотипом бренду "Львівське", що входить до портфеля PJSC Carlsberg Ukraine. Вона стала символом підтримки України на міжнародній події.

Carlsberg Group є найбільшим данським бізнесом в Україні. Компанія є одним з найбільших міжнародних інвесторів: з 2022 року, за підтримки Carlsberg Group, PJSC Carlsberg Ukraine інвестувала понад 4,4 млрд гривень в розвиток виробництва, робочі місця, безпеку та економіку України. Компанія послідовно закликає міжнародний бізнес до довгострокових інвестицій в Україну та підтримки її сталого розвитку.