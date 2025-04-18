Підтримка ветеранів: ТРЦ Respublika Park інвестує в культурно-мистецький центр TYTANOVI

У ТРЦ Respublika Park 12–13 квітня відбулася презентація соціального проєкту "Культурно-мистецький центр TYTANOVI". Ця ініціатива створена для реабілітації ветеранів через мистецтво та соціальну взаємодію у рамках проєкту TYTANOVI_Rehab, що реалізується за підтримки благодійного фонду Solidarity.

ТРЦ Respublika Park продовжує надавати фінансову допомогу благодійному фонду TYTANOVI, у квітні перерахували 1 мільйон 250 тисяч гривень.

"Культурно-мистецький центр TYTANOVI — це важлива допомога для наших захисників та ветеранів, спрямована на здобуття нових професійних орієнтацій. Творчість лікує, допомагає знайти новий сенс життя та дає сили рухатися далі. Разом з партнерами ми створимо простір, де наші герої зможуть не просто реабілітуватися, а й віднайти себе, повернутися до активного життя!", — підкреслила CEO ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива.

Під час презентації відвідувачі ТРЦ мали нагоду ознайомитися з мистецькими роботами ветеранів та оглянути фотовиставку, що розкриває їхні особисті історії. Творча діяльність у "Культурно-мистецькому центрі TYTANOVI" допомагатиме ветеранам долати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), тривожність і депресію, відволікатися від болісних спогадів, знаходити однодумців і отримувати підтримку, розвиватися в нових мистецьких напрямках та виражати свої емоції через творчість.

Благодійний фонд TYTANOVI запрошує партнерів підтримати цей важливий проєкт фінансово: https://send.monobank.ua/jar/43MomG4QG5, завдяки цим коштам буде облаштовано культурно-мистецький центр з можливостями фізичної, психологічної реабілітації ветеранів, а також повноцінну артстудію для занять живописом, графікою та скульптурою, музичну студію, фотолабораторію, театральну сцену та простір для освітніх майстер-класів.

Довідка

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.