Підтримка титанових: Johnnie Walker спрямує 10% від продажів на Rozetka на реабілітацію

Більше 200 років бренд Johnnie Walker є символом стійкості та постійного прогресу. Його по-справжньому легендарний слоган "KEEP WALKING" ("НІКОЛИ НЕ ЗУПИНЯЙСЯ!") вже два століття надихає людей у всьому світі долати будь-які перешкоди та ніколи не припиняти прагнути більшого. Сьогодні ця філософська ідея набуває особливо важливого значення для українців, перетворюючись на реальну допомогу для тих, хто прагне повернути якість руху й комфорт у повсякденному житті.

Бренд Johnnie Walker оголосив про запуск соціальної ініціативи, метою якої є допомога пацієнтам протезно-реабілітаційного центру "TYTANOVI" у відновленні стабільності та можливості рухатися вперед. Проєкт реалізується на Rozetka, найбільшому українському маркетплейсі.

Про партнерство

Протезно-реабілітаційний центр "TYTANOVI" забезпечує комплексну реабілітацію: фізичну, медичну, психологічну підтримку, підбір і налаштування протезів, навчання користуванню ними, а також соціальну адаптацію.

Діяльність центру базується на передових медичних рішеннях:

— Центр має власну біонічну лабораторію з виготовлення індивідуальних протезів

— Єдиний центр в Україні, який проводить складні операції з остеоінтеграції

— Перший центр в Україні, що реалізує технології COAPT для управління біонічними протезами.

Детальніше про ініціативу

Благодійна кампанія розпочалась 1 травня і завершиться 31 травня 2026 року. Умови ініціативи:

— Протягом зазначеного періоду компанія "Баядера Логістик", що є офіційним дистриб'ютором Johnnie Walker в Україні, перераховуватиме 10% від вартості кожного продукту TM Johnnie Walker, проданого на онлайн-ресурсі ROZETKA, до центру TYTANOVI.

— Ініціатива охоплює вcю продукцію бренду, представлену на платформі.

— Зібрані кошти будуть спрямовані на надання постраждалим українцям необхідної підтримки для повноцінного життя.