Підсумки 2024 року для NovaPay: скільки відбулось переказів та які були рекорди

У 2024 році через сервіс NovaPay відбулось 418 млн переказів, що на 18% перевищує показники попереднього року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними NovaPay, загальний обсяг переказів через їхню систему сягнув 308,5 млрд грн, зростання становило 31%.

Серед рекордів сервісу в минулому році – 2,57 млн операцій за одну добу, максимальна швидкість обробки досягла 65 транзакцій на секунду.

У 2024 році через систему NovaPay благодійні фонди здійснили 1500 переказів на загальну суму 32,5 млн грн, спрямованих на реалізацію соціальних і гуманітарних проєктів.

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта") і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн й офлайн у понад 3600 відділеннях "Нової пошти".

Нагадаємо:

У грудні 2023 року, фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", першою серед небанківських установ презентувала власний мобільний застосунок та випустила платіжні карти.