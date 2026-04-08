Philip Morris запускає в Україні нову лінійку нікотинових подушечок ZYN Mini Dry

Компанія Philip Morris запускає в Україні нову лінійку нікотинових подушечок (паучів) – ZYN Mini Dry* – інноваційний бездимний продукт для повнолітніх споживачів нікотину. Запуск цього продукту є частиною довгострокової стратегії компанії з розвитку мультикатегорійного портфелю бездимних продуктів.

Нікотинові подушечки імпортуватимуться спочатку зі Швеції, де зосереджене основне виробництво. Надалі перелік країн з виробництвом буде розширюватись.

"Рік тому Philip Morris в Україні активно інвестували у бренд ZYN на українському ринку. Сума інвестицій склала 5 млн доларів. За цей час ми побачили суттєве зростання цієї категорії і значний інтерес до продукту серед повнолітніх споживачів. Запуск лінійки Mini Dry – це наступний крок у нашій довгостроковій стратегії, – зазначив Максим Барабаш, генеральний директор Philip Morris в Україні. – У 2026 році ми плануємо інвестувати ще 10 млн доларів у розвиток категорії нікотинових паучів та запуск ZYN Mini Dry, зокрема у розширення портфелю, створення інфраструктури та підвищення рівня обізнаності повнолітніх споживачів".

За словами Барабаша, компанія оцінює потенціал росту категорії нікотинових паучів в Україні на рівні 20% на рік в майбутньому, тому продовжує інвестувати в розвиток цих інноваційних продуктів.

"Нікотинові паучі – це категорія, яка активно розвивається на міжнародних ринках і поступово формується в Україні. Ми розширюємо портфель, щоб краще відповідати різним запитам повнолітніх споживачів нікотину та розвивати різні формати в межах цієї категорії", – зазначив Роман Іванов, директор із новітніх продуктів Philip Morris в Україні.

За словами Іванова, бренд ZYN є одним із найвідоміших брендів нікотинових паучів у світі.

"Це також перший бренд нікотинових паучів у США, який отримав маркетингову авторизацію FDA (Управління з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США). Для нас це важливий орієнтир, який підтверджує відповідність продукту міжнародним вимогам і є важливим фактором для подальших інвестицій у розвиток ZYN в Україні", - додав Іванов.

ZYN Mini Dry – це лінійка нікотинових паучів, які створені за інноваційною технологією, що відрізняється від інших продуктів цієї категорії. На відміну від традиційних паучів, вони не містять води, гліцерину та ефірних олій. Завдяки цьому подушечки є "сухими", що забезпечує більш повільне вивільнення нікотину та м'якший досвід використання. Водночас ZYN Mini Dry є меншими за розміром порівняно з іншими лінійками паучів в Україні.

Лінійка також відрізняється від існуючих на ринку ZYN Slim менш насиченим смаком і нижчим вмістом нікотину. Міцність подушечок становитиме від 1,5 мг до 6 мг на один пауч. Лінійка включає 9 SKU та три смаки: солодка м'ята, м'ята і ментол, а також черешня з ваніллю.

Що таке ZYN Mini Dry

Нікотинові подушечки ZYN Mini Dry мають вигляд невеликих пакетиків з порошком із целюлози з додаванням нікотину й ароматизаторів. Вони упаковані в банку по 15 шт. Під час використання паучі ZYN не створюють диму, попелу чи аерозолю, а також не залишають запаху чи слідів на зубах. Це робить їх зручним вибором для застосування в будь-якому місці: ресторані, офісі, літаку чи потязі.

Чому повнолітні споживачі нікотину обирають ZYN:

• Відсутність диму, попелу та аерозолю.

• Відсутність запаху під час використання.

• Не заважає оточуючим, не створює дискомфорту.

• Дуже простий у використанні, не потребує додаткових дій чи пристроїв.

В Україні ZYN можна придбати в магазинах IQOS Space та в різних торговельних мережах або замовити онлайн із доставкою, зокрема, на офіційних сайтах ZYN чи IQOS.

*ZYN— нікотинові паучі без тютюну і диму. Містить нікотин, що викликає залежність. Тільки для повнолітніх споживачів нікотину.