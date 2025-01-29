Перша в Україні банківська гарантія для реєстрації МОН від "Інтергал-Буд" та банку "Глобус"

За підтримки Офісу Президента України, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства економіки та Міністерства юстиції, профільного комітету Верховної Ради, компанія "Інтергал-Буд" разом із банком "Глобус" успішно реалізувала пілотний проєкт із внесення до реєстру та переведення поточних проєктів у формат майбутніх об’єктів нерухомості (МОН).

Йдеться про об’єкти, право на будівництво яких було отримано до набуття чинності Законом №2518, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №596. Завдяки тісній співпраці з державними органами та урядом цей проєкт став першим подібним прецедентом на ринку нерухомості.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки системній співпраці будівельної спільноти, зокрема Конфедерації будівельників України, експертів профільних урядових структур, Української фінансової житлової компанії, команди проєктних менеджерів ЄДЕССБ та особисто Олександра Гончаренка.

Залучені фахівці оперативно вирішували організаційні, юридичні та технічні питання, що дало змогу розробити дієвий алгоритм внесення старих будівельних проєктів і впровадити робочий механізм використання банківської гарантії.

Чому це важливо для ринку та інвесторів?

Наразі на ринку нерухомості використовується велика кількість схем інвестування у житло: продаж через прямий договір, попередні контракти, форвардні договори, інвестиційні фонди тощо. Однак жодна з цих схем не забезпечує належного юридичного захисту покупців, адже права на майбутні квартири не реєструвалися в державному реєстрі.

Законодавство не регламентувало чітко обов’язки девелопера в межах договору з покупцем і не визначало обов’язкові положення контрактів, які мають дотримуватися під час будівництва.

Це створювало ризики для покупців, які фактично залишалися без правових механізмів захисту своїх інтересів. У таких умовах виконання зобов’язань залежало виключно від сумлінності забудовника, що відкривало можливості для недоброчесних дій та негативно впливало на довіру до первинного ринку нерухомості.

Закон України №2518 докорінно змінює ситуацію на ринку. Відтепер покупці отримують майнові права на майбутній об'єкт нерухомості, що реєструються у публічному реєстрі. Це забезпечує:

Прозорість угоди: права покупця на об’єкт нерухомості захищені з моменту укладання договору, навіть до завершення будівництва.

Фіксація параметрів об’єкта: у договорах детально зазначаються характеристики квартири та будинку, строки введення в експлуатацію, використані матеріали та технології.

Гарантії: впроваджено механізми страхування та фінансових резервів забудовника для забезпечення зобов’язань.

Захищені права інвестора: інвестор гарантовано отримує житло в обумовлені строки, відповідної якості та без додаткових податкових або фінансових витрат, які часто супроводжують чинні схеми інвестування.

Відкритість: регулярні звіти про хід будівництва та доступ до всіх дозвільних документів забезпечують повну прозорість процесу.

Завдяки впровадженню Закону №2518, покупці отримують законодавчо захищене право на своєчасне отримання житла, яке відповідає узгодженим у договорі якості, плануванню та технічним характеристикам. Водночас квартира на стадії будівництва набуває статусу активу із зареєстрованими правами власності.

Переваги для девелоперів

Нові законодавчі зміни відкривають перед забудовниками нові перспективи, сприяючи зміцненню довіри до ринку нерухомості. Це дозволяє:

Прискорити акредитацію об’єктів для участі у державних програмах, таких як єОселя.

Підвищити конкурентоспроможність завдяки впровадженню стандартів прозорості та механізмів фінансових гарантій з боку забудовника.

Залучити нових інвесторів через впорядкування взаємовідносин між девелопером та покупцем.

Перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва розповіла, що комерційні банки зацікавлені в активному розвитку іпотеки в об’єктах на стадії будівництва, а закон, що гарантує покупцеві речові права на таку квартиру, значно зменшує ризики як для покупця-інвестора, так і для банку.

" Практична реалізація Закону " Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" може суттєво змінити ландшафт іпотеки в українських реаліях. Ми очікуємо, що частка іпотечних кредитів зростатиме, а наш банк, який вже багато років є лідером з розвитку іпотеки, всіляко сприятиме цьому ", — підкреслила банкірка.

Анна Лаєвська , комерційна директорка "Інтергал-Буд" зазначила: "Як лідер ринку нерухомості, наша компанія підтримує конструктивні зміни в законодавстві, спрямовані на підвищення довіри покупців і запобігання шахрайству на ринку новобудов. Ми прагнемо забезпечувати максимальну прозорість у своїй діяльності та пропонувати інвесторам надійні механізми залучення коштів. Репутація нашої компанії та відповідальне ставлення до роботи тепер підтверджені банківською гарантією, забезпеченою розміщенням реальних коштів компанії у банку. Ми сподіваємося, що ця ініціатива знайде підтримку на ринку, і незабаром більшість будівельних проєктів буде реалізовуватися за новим механізмом інвестування".

"Інтергал-Буд" підтверджує свою фінансову стабільність і надійність, гарантуючи завершення будівництва власним коштом і забезпечуючи захист прав покупців. Компанія демонструє лідерські позиції у впровадженні нових стандартів та сприяє подальшому розвитку ринку нерухомості в Україні.

Про компанію "Інтергал-Буд"

"Інтергал-Буд" — один із провідних девелоперів України, заснований у 2003 році. Компанія спеціалізується на реалізації житлових, комерційних та інфраструктурних проєктів, демонструючи високі стандарти якості та прозорості.

За час своєї діяльності компанія реалізувала 210 проєктів та побудувала 190 будинків у найбільших містах України. "Інтергал-Буд" відомий впровадженням стандартів якості, що сприяють розвитку довіри на ринку нерухомості, та активно підтримує ініціативи, спрямовані на підвищення прозорості галузі.

Про банк "Глобус"

АТ "КБ "ГЛОБУС" засновано у 2007 році.

Пріоритетними напрямками діяльності банку є кредитування енергоефективних проєктів, іпотечне кредитування на первинному ринку, автокредитування, кредитування малого та середнього бізнесу.

ГЛОБУС БАНК є акредитованим партнером низки державних програм: державної іпотечної програми "єОселя", програми пільгового кредитування малого та середнього бізнесу "5-7-9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9", "Енергонезалежність фізичних осіб - власників домогосподарств".