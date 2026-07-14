Освітня мережа А+ від KAN долучилася до створення національного освітнього стандарту

Освітній холдинг А+ спільно з експертами та підлітками розробив концепцію першого в Україні національного "уроку-конструктора" з безбар'єрності. Цей формат стане новим освітнім стандартом: він дасть школам дієвий інструмент для адаптації складних тем про інклюзію під будь-який вік учнів. Напрацювання, створені під час стратегічної сесії ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів" у київському Освіторія Хаб, ляжуть в основу єдиної навчальної програми, яка запрацює по всій країні.

Замість нудних лекцій і складних термінів українські школи отримають гнучкий "урок-конструктор". Для компанії KAN Development, яка цьогоріч відзначає своє 25-річчя, ініціювання та розвиток таких освітніх проєктів є пріоритетним напрямком. Головна мета — навчити дітей не просто правильним словам, а реальним діям: як підтримати ветерана чи ветеранку, як допомогти людині з інвалідністю, як взаємодіяти з переселенцями без упереджень.

Щоб формат не вийшов штучним, дорослі розробляли його разом із самими школярами. На рівних обговорювали, як говорити про складні речі просто, відкрито і без зайвого моралізаторства.

Усю зібрану базу тепер перетворять на єдиний методичний інструмент. Завдяки формату "конструктора" вчителі по всій країні зможуть легко адаптувати цей матеріал під вік своїх учнів та специфіку класу.

Для освітньої мережі А+ та KAN Development, які долучилися до проєкту, тема інклюзії не є новою.

"Безбар'єрність — це не окремий проєкт і не вимога законодавства. Це стратегічна інвестиція в людей і філософія сучасної освіти", — пояснює директорка ліцею Республіка СТЕМ Катерина Сізоненко.

Водночас освітяни наголошують: 45 хвилин у класі недостатньо, щоб змінити свідомість.

"Безбар'єрність стає культурою лише тоді, коли виходить за межі одного уроку, — підкреслює Тетяна Коваленко, заступниця директора Гімназії А+. — До цього мають бути залучені і вчителі, і батьки, а практики волонтерства і поваги повинні стати частиною повсякденного життя".

У компанії KAN Development додають: комфортне середовище справді починається з архітектури без перешкод. Але повноцінним воно стає лише тоді, коли стіни доповнюються культурою поваги. І розробка таких національних уроків — це конкретний крок до того, щоб ця культура стала нормою для всієї країни.

Для KAN Development та освітньої мережі А+ участь у таких ініціативах є невід'ємною частиною розбудови інклюзивного середовища: від безбар'єрної архітектури у житлових кварталах до виховання культури рівності серед нових поколінь українців.