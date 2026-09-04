Останні будинки "Новопечерських Липок": City One Development відкриває продаж квартир

Інвестиційно-девелоперська компанія City One Development офіційно відкрила продаж квартир у проєктних будинках №7 і №8 восьмої черги кварталу "Новопечерські Липки". Це фінальні будинки восьмої черги та останні, які компанія зводить у складі кварталу. Після їхнього завершення житлова забудова "Новопечерських Липок" буде повністю сформована.

Продаж розпочато на етапі активного будівництва. На майданчику вже завершено підготовчі роботи, триває розробка котловану, влаштування пальового фундаменту та ростверку шпунтового огородження.

У будинках №7 і №8 запроєктовано 366 квартир, передбачений дворівневий підземний паркінг на 288 паркомісць та підземне укриття.

За майже 20 років розвитку "Новопечерські Липки" стали найбільшим житловим кварталом центральної частини Києва. За цей час на території площею 25 гектарів уже введено в експлуатацію 26 житлових будинків, працюють дві школи, дитячий садок, спортивні та медичні центри, а також понад 150 об'єктів комерційної та сервісної інфраструктури.

Будинки №7 і №8 продовжать сформовану концепцію кварталу, у якій житлова забудова поєднується з повноцінною міською інфраструктурою. Закрита територія, цілодобова охорона та внутрішні простори без транзитного руху автомобілів забезпечують приватність і комфорт повсякденного життя.

Однією з ключових особливостей фінальної черги стане масштабний громадський простір із парковою зоною та системою пішохідних мостів. Вони інтегрують нову забудову в наявну структуру кварталу та поєднають шосту й восьму черги.

Паралельно в межах восьмої черги триває будівництво будинків №5, №6 і №9, які вже перебувають на високій стадії готовності. Також у межах черги будується сучасний освітній центр для дітей, який доповнить соціальну інфраструктуру кварталу.

"Реалізація масштабних житлових кварталів – це стратегія, розрахована на роки. Такі проєкти потребують довгострокового бачення, системних інвестицій і, головне, безумовного виконання взятих на себе зобов'язань. За час повномасштабної війни ми ввели в експлуатацію понад 91,8 тис. кв. м нерухомості сьомої черги та продовжуємо будівництво восьмої, у складі якої розпочинаємо продаж квартир в останніх житлових будинках. Ми принципово відкриваємо продаж тоді, коли будівництво вже розпочато. Це частина нашої політики відповідального девелопменту – покупець має бачити не лише концепцію, а й фактичний хід будівництва. Цього принципу ми послідовно дотримуємося в усіх наших проєктах", – зазначив президент компанії City One Development Валерій Кодецький.

Будинки №7 і №8 стануть останніми новими будинками "Новопечерських Липок", у яких квартири можна придбати безпосередньо від забудовника. Пропозиція включає квартири для власного проживання у вже сформованому кварталі, а також формати, що можуть бути цікаві покупцям, які розглядають нерухомість як довгострокову інвестицію.

Представлена широка лінійка планувань – від найбільш затребуваних сьогодні однокімнатних квартир до просторих сімейних форматів. Особливу увагу приділено компактним плануванням, які залишаються одним із найліквідніших форматів первинного ринку.

1-кімнатні квартири: від 50,2 до 77,6 м2

2-кімнатні квартири: від 86,8 до 103,7 м2

3-кімнатні квартири: від 95,8 до 206,5 м2

4-кімнатні квартири: від 131,9 до 282,7 м2

також у наявності є просторі 5-, 7-кімнатні та дворівневі видові квартири

На старті продажу вартість квартир становить від $2700 за кв. м за курсом НБУ. Покупцям також доступна програма розтермінування від забудовника на строк до трьох років із першим внеском від 10%.

Детальну інформацію про доступні квартири та умови придбання можна отримати в офісі продажу "Новопечерські Липки" або за телефоном: 044 22 000 22.

Завершення будівництва заплановане на четвертий квартал 2030 року.

Інформаційна довідка:

City One Development – інвестиційно-девелоперська компанія з понад 15-річним досвідом, що спеціалізується на створенні, реалізації та управлінні масштабними житловими комплексами, а також активно інвестує в розвиток української промисловості.

У портфелі City One Development понад 1 240 000 м² реалізованих об'єктів та 500 000 м² на стадії будівництва.

Серед житлових проєктів компанії у столиці: "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор Park Resort" та The Light. Серед промислових: два заводи з виробництва флоат-скла в межах ІП "Місто Скла", м. Березань, Київська область, та ІП "Галіція", м. Калуш, Івано-Франківська область.