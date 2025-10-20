Організатори та виконавці незаконних дій щодо ТОК GULLIVER понесуть сувору відповідальність

Державні Ощадбанк та Укрексімбанк повідомляють про продовження юридичного "очищення" ТОК Gulliver.

17 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт ТОК Gulliver, який було накладено в межах кримінальної справи проти посадових осіб ТОВ "ТриО" за ухилення від сплати податків. Також АРМА скасувало конкурс на управління будівлею, у звʼязку з тим, що держбанки набули на неї право власності.

Банки ініціювали порушення справи про банкрутство ТОВ "ТриО", перше засідання відбудеться 19 листопада 2025.

Консорціум державних банків продовжує свою роботу щодо стабілізації управління обʼєктом: укладено значну частину договорів оренди, договори на обслуговування комплексу, також підписано та сформовано управлінську команду. На цьому етапі банки мають намір самостійно управляти комплексом, а доходи направляти на фінансування економіки та ОПК.

Разом із тим банки обурені діями посадових осіб колишнього власника, які продовжують блокувати деякі інфраструктурні приміщення будівлі з метою завдати шкоди банкам та орендарям. Також ці особи розповсюджують неправдиві чутки про банки з метою незаконного отримання "плати за управління / оренду". Організаторам та виконавцям цих дій загрожує кримінальна та цивільна відповідальність за завдані збитки.