Онлайн-продавці зможуть автоматично видавати чеки покупцям під час післяплати

Meest Пошта разом із сервісом "Вчасно.Каса" запустив автоматичну генерацію чеків для покупців у разі оплати замовлення після отримання.

Відтепер після оплати замовлення у відділенні або під час адресної доставки чек формується й надсилається покупцю автоматично — без ручних дій із боку продавця. Це означає, що бізнес може зосередитися на продажах і розвитку, а не на рутинних операціях та перевірках.

Така інтеграція звільнить інтернет-магазини та продавців на маркетплейсах від зайвої роботи, дасть змогу швидше обробляти замовлення, зменшити кількість помилок у платежах, а також дотримуватися вимог законодавства.

"Післяплата має великий попит серед покупців, але створює додаткові операційні складнощі для бізнесу. Наше завдання — будувати логістику як сервісну платформу й, відповідно, знімати подібні бар'єри, щоб клієнти зростали, а їхні продажі були простішими, швидшими та більш прогнозованими. Інтеграція із сервісом "Вчасно.Каса" — ще один крок у цьому напрямку", — зазначають у Meest Пошта.

Серед магазинів і маркетплейсів, де покупці можуть скористатися післяплатою з доставкою Meest Пошта, — OLX, Rozetka, Prom.ua, "Епіцентр" (маркетплейс), Foxtrot, Intertop, MakeUp, Yakaboo, KSD, Книгарня "Є", "Книголенд", MAUDAU і Telemart.ua та інші. Цей перелік регулярно розширюється.

Крім того, поштовий оператор забезпечує сумісність із популярними CRM-системами та сервісами управління — OneBox, KeyCRM, Keepin, Shop-Express і SalesDrive — для автоматизації не лише доставки, а й обліку, звітності, фінансових процесів і комунікації з клієнтами.

Meest ПОШТА — український поштово-логістичний оператор, що входить до групи компаній Meest, яка також об'єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Заснована підприємцем Ростиславом Кісілем, компанія вже понад 35 років працює на ринку поштових послуг у сегментах B2C та B2B і доставляє посилки в понад 70 країн світу — Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Африки.