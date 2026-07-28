ОККО сплатила майже 15 млрд грн податків за перше півріччя 2026 року

За перше півріччя 2026 року група ОККО сплатила до державного бюджету 14,987 млрд грн податків і зборів (дані компанії). Це на 33%, або 3,7 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної суми 2,7 млрд грн припадає на податки з операційної діяльності – податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого на митниці під час імпорту), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плату за землю та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Порівняно з першим півріччям 2025 року надходження за цими платежами зросли на 25%. Ще 12,2 млрд грн компанія сплатила під час імпорту товарів.

У середньому кожен АЗК ОККО у 2026 році щомісяця сплачував понад 1,1 млн грн податків з операційної діяльності. Крім того, щомісячні нарахування податку на доходи фізичних осіб, військового збору та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування становили майже 15,6 тис. грн у розрахунку на одного працівника.

"Ми переконані, що навіть у найскладніші часи бізнес має не лише розвиватися, а й бути надійною опорою для країни. Водночас прозора й відповідальна діяльність дозволяє нам зміцнювати довіру міжнародних фінансових інституцій і партнерів, залучати кредитні ресурси та інвестиції для реалізації нових проєктів в Україні. Це означає, що ми не лише виконуємо свої зобов'язання перед державою сьогодні, а й створюємо основу для подальшого розвитку економіки в майбутньому", — коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Окрім податкових платежів, у першому півріччі 2026 року група ОККО спрямувала близько 500 млн грн благодійної допомоги на підтримку Сил оборони України та гуманітарні проєкти (дані компанії). Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія надала на ці потреби вже 4,3 млрд грн.