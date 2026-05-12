ОККО на 35,6% збільшила сплату податків у першому кварталі 2026 року

За результатами діяльності у першому кварталі 2026 року група ОККО сплатила майже 7,3 млрд гривень податків, свідчать дані компанії. Це на 35,6% більше, ніж за перший квартал 2025 року.

Із загальної суми сплачених податків майже 1,5 млрд гривень припадає на податки від операційної діяльності. До таких зараховується податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Ще 5,8 млрд гривень – це податки, сплачені при імпорті, сума яких залежить від того, який обсяг пального та інших товарів ОККО імпортує напряму.

Суттєво зросли й обсяги податків, які нараховуються при виплаті заробітної плати працівникам, – єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ). У першому кварталі 2026 року на одного працівника ОККО в середньому припадало 14 498 гривень таких виплат на місяць, тоді як рік тому – 12 156 гривень на місяць.

"Перший квартал 2026 року був непростим для українського паливного ритейлу. Разом із тим для нас було надважливо стабільно забезпечувати країну пальним — в період складної зими, коли воно було критично необхідним для роботи генераторів та енергостійкості людей і бізнесу. При цьому компанія продовжувала спрямовувати благодійну допомогу на підтримку ЗСУ й інші гуманітарні потреби. Станом на 1 квітня обсяг такої допомоги уже перевищив 4 млрд гривень від початку повномасштабної війни", — коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Сьогодні ОККО є найбільшим платником податків та донатором української армії серед мереж АЗК України. Загалом за чотири роки повномасштабної війни компанія перерахувала до бюджету понад 77 млрд гривень податків і зборів. Крім того, компанія спрямувала понад 4 млрд гривень благодійної допомоги на підтримку ЗСУ, відбудову зруйнованої інфраструктури та інші гуманітарні потреби.