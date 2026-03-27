Одеса як інвестиційна платформа: чому місту потрібна нова модель розвитку
Олександр Селезньов, CEO Spatium Group
Українські міста сьогодні опинилися в точці, де старі моделі розвитку більше не працюють, а нові ще не сформовані. Це особливо помітно в Одесі — місті з високим потенціалом, який поки що не реалізований у повному обсязі.
Якщо говорити прямо: проблема не у відсутності ресурсів. Проблема — у відсутності системної логіки їх використання.
Капітал є, але він не структурований
Сьогодні в Україні сформувався значний обсяг внутрішнього капіталу. Ми бачимо це на прикладі різних регіонів і сегментів — гроші є, і їх багато.
Але цей капітал часто інвестується без чітких правил:
без зрозумілої моделі або історії повернення, без забезпечення, без довгострокової логіки.
У результаті частина ресурсів використовується неефективно, а частина взагалі не інтегрується в економіку.
Це означає одне: ринку не вистачає якісних інвестиційних продуктів, а якість продукту може визначатися його відповідністю до стратегії розвитку міста.
Місто як економічна система, а не територія
Традиційно міста розвивалися як набір функцій: порт, промисловість, туризм.
Але в сучасній економіці цього недостатньо.
Місто має розглядатися як система, яка генерує діяльність.
І саме кількість цієї діяльності визначає його економічну цінність.
Тому для мене ключовий пріоритет розвитку Одеси — це збільшення підприємницького ресурсу. Саме він створює нові продукти, сервіси та середовище.
Нова модель: девелопмент як платформа
Сьогодні девелопмент переходить від створення окремих об'єктів до створення платформ.
Йдеться про багатофункціональні простори, які:
- генерують кілька потоків доходу
- працюють цілорічно
- створюють економічну щільність
Цей підхід ми реалізуємо у власних проєктах в Одесі.
MIY by Five Forces — це приклад того, як готель може бути не лише готелем. Це середовище, де поєднуються hospitality, wellness, гастрономія та культурні формати. Загалом в цьому проєкті поєднається 15 типів бізнесів.
Така модель дозволяє проєкту працювати 12 місяців на рік і формувати стабільну економіку незалежно від сезонності.
Паралельно ми розвиваємо Leleka by Odesa — перший приватний пологовий в Одесі у форматі п'ятизіркового готелю, який формує новий сегмент на ринку.
Це не класична клініка, а системний продукт, що поєднує медичну експертизу та сервісну модель. Він створює іншу якість досвіду для пацієнта і водночас відкриває нові можливості для інвестування.
Обидва проєкти — це приклад того, як девелопмент може працювати як інвестиційна інфраструктура.
Чому Одеса — перспективний ринок
Одеський ринок сьогодні недооцінений.
Місто має сильні базові переваги:
- географічне положення
- культурний капітал
- сформований туристичний бренд
Але ключове — це потенціал трансформації.
Одеса може перейти від сезонної моделі до повноцінної цілорічної економіки. І саме це створює найбільшу інвестиційну можливість.
Ми вже бачимо, що попит на нові формати зростає — як з боку споживачів, так і з боку інвесторів.
Що потрібно змінити
Щоб цей потенціал реалізувався, необхідно вирішити кілька системних задач.
Перше — підвищити надійність.
Інвестор має розуміти, що його капітал захищений.
Друге — сформувати зрозумілу модель майбутнього.
У ній мають бути чітко визначені дохідність і ліквідність.
Третє — створити проєкти, які генерують діяльність.
Саме вони формують притік ресурсів у місто.
Як вимірюється ефективність
У новій економіці недостатньо оцінювати проєкти лише через прибуток.
Ключове питання — чи створює проєкт нову діяльність.
Чи збільшує він притік людей, грошей і ідей.
Якщо відповідь "так" — такий проєкт має довгострокову цінність.
Висновок
Сьогодні Одеса знаходиться в точці вибору.
Або вона залишиться містом із сезонною економікою і фрагментованим розвитком.
Або стане платформою для нової економіки — багатофункціональної, стабільної і привабливої для інвестицій.
Для цього потрібна не просто стратегія як документ.
Потрібна стратегія як система дій і рішень.
І головне — потрібні проєкти, які цю стратегію реалізують.