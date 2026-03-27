Одеса як інвестиційна платформа: чому місту потрібна нова модель розвитку

Олександр Селезньов, CEO Spatium Group

Українські міста сьогодні опинилися в точці, де старі моделі розвитку більше не працюють, а нові ще не сформовані. Це особливо помітно в Одесі — місті з високим потенціалом, який поки що не реалізований у повному обсязі.

Якщо говорити прямо: проблема не у відсутності ресурсів. Проблема — у відсутності системної логіки їх використання.

Капітал є, але він не структурований

Сьогодні в Україні сформувався значний обсяг внутрішнього капіталу. Ми бачимо це на прикладі різних регіонів і сегментів — гроші є, і їх багато.

Але цей капітал часто інвестується без чітких правил:

без зрозумілої моделі або історії повернення, без забезпечення, без довгострокової логіки.

У результаті частина ресурсів використовується неефективно, а частина взагалі не інтегрується в економіку.

Це означає одне: ринку не вистачає якісних інвестиційних продуктів, а якість продукту може визначатися його відповідністю до стратегії розвитку міста.

Місто як економічна система, а не територія

Традиційно міста розвивалися як набір функцій: порт, промисловість, туризм.

Але в сучасній економіці цього недостатньо.

Місто має розглядатися як система, яка генерує діяльність.

І саме кількість цієї діяльності визначає його економічну цінність.

Тому для мене ключовий пріоритет розвитку Одеси — це збільшення підприємницького ресурсу. Саме він створює нові продукти, сервіси та середовище.

Нова модель: девелопмент як платформа

Сьогодні девелопмент переходить від створення окремих об'єктів до створення платформ.

Йдеться про багатофункціональні простори, які:

генерують кілька потоків доходу

працюють цілорічно

створюють економічну щільність

Цей підхід ми реалізуємо у власних проєктах в Одесі.

MIY by Five Forces — це приклад того, як готель може бути не лише готелем. Це середовище, де поєднуються hospitality, wellness, гастрономія та культурні формати. Загалом в цьому проєкті поєднається 15 типів бізнесів.

Така модель дозволяє проєкту працювати 12 місяців на рік і формувати стабільну економіку незалежно від сезонності.

Паралельно ми розвиваємо Leleka by Odesa — перший приватний пологовий в Одесі у форматі п'ятизіркового готелю, який формує новий сегмент на ринку.

Це не класична клініка, а системний продукт, що поєднує медичну експертизу та сервісну модель. Він створює іншу якість досвіду для пацієнта і водночас відкриває нові можливості для інвестування.

Обидва проєкти — це приклад того, як девелопмент може працювати як інвестиційна інфраструктура.

Чому Одеса — перспективний ринок

Одеський ринок сьогодні недооцінений.

Місто має сильні базові переваги:

географічне положення

культурний капітал

сформований туристичний бренд

Але ключове — це потенціал трансформації.

Одеса може перейти від сезонної моделі до повноцінної цілорічної економіки. І саме це створює найбільшу інвестиційну можливість.

Ми вже бачимо, що попит на нові формати зростає — як з боку споживачів, так і з боку інвесторів.

Що потрібно змінити

Щоб цей потенціал реалізувався, необхідно вирішити кілька системних задач.

Перше — підвищити надійність.

Інвестор має розуміти, що його капітал захищений.

Друге — сформувати зрозумілу модель майбутнього.

У ній мають бути чітко визначені дохідність і ліквідність.

Третє — створити проєкти, які генерують діяльність.

Саме вони формують притік ресурсів у місто.

Як вимірюється ефективність

У новій економіці недостатньо оцінювати проєкти лише через прибуток.

Ключове питання — чи створює проєкт нову діяльність.

Чи збільшує він притік людей, грошей і ідей.

Якщо відповідь "так" — такий проєкт має довгострокову цінність.

Висновок

Сьогодні Одеса знаходиться в точці вибору.

Або вона залишиться містом із сезонною економікою і фрагментованим розвитком.

Або стане платформою для нової економіки — багатофункціональної, стабільної і привабливої для інвестицій.

Для цього потрібна не просто стратегія як документ.

Потрібна стратегія як система дій і рішень.

І головне — потрібні проєкти, які цю стратегію реалізують.