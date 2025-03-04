Оборудка на 110 млн: ексголова банку "Аркада" та забудовник отримали підозру у розтраті грошей вкладників

Ексголова банку "Аркада" та забудовник отримали підозру у розтраті 110 млн гривень вкладень інвесторів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Слідством встановлено, що у 2014 році між банком "Аркада" та будівельною фірмою був укладений договір, відповідно до якого, товариство мало збудувати та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі столиці. Гроші на будівництво, отримані від інвесторів, мали спрямовуватись виключно за призначенням і перебували у спеціальному фонді, який контролювала фінустанова.

За даними слідства, у 2018 році колишній голова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему, за якою на кошти інвесторів (понад 110 млн грн) придбали корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для "недопущення ризикових ситуацій в майбутньому".