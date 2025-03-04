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Оборудка на 110 млн: ексголова банку "Аркада" та забудовник отримали підозру у розтраті грошей вкладників

Альона Кириченко — 4 березня, 17:03
Оборудка на 110 млн: ексголова банку Аркада та забудовник отримали підозру у розтраті грошей вкладників
Нацполіція

Ексголова банку "Аркада" та забудовник отримали підозру у розтраті 110 млн гривень вкладень інвесторів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Слідством встановлено, що у 2014 році між банком "Аркада" та будівельною фірмою був укладений договір, відповідно до якого, товариство мало збудувати та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі столиці. Гроші на будівництво, отримані від інвесторів, мали спрямовуватись виключно за призначенням і перебували у спеціальному фонді, який контролювала фінустанова.

За даними слідства, у 2018 році колишній голова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему, за якою на кошти інвесторів (понад 110 млн грн) придбали корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для "недопущення ризикових ситуацій в майбутньому".

На момент укладення правочину реальна вартість цих прав становила 1 грн, оскільки підприємство мало незадовільні показники й кредиторську заборгованість саме в розмірі отриманих коштів (понад 110 млн грн), та за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства.

Внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований, залишивши сім’ї інвесторів без житла.

Наразі фігурантам оголошено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо:
В липні 2024 року Фонду гарантування вкладів фізосіб завершив ліквідацію банку "Аркада", яка тривала 4 роки.

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