NUMO development: старт продажів другої секції готелю Mélis

Проєкт на фінальній стадії будівництва: всі поверхи вже зведені, тож інвестори мають можливість обирати апартаменти у майже готовому готелі з мінімальними ризиками.

У другій секції доступні апартаменти площею від 21 до 48 м². Стартова вартість — від $80 000. Можна розпочати інвестицію з першим внеском від $20 000 та скористатися безвідсотковим розтермінуванням до 20 місяців — до завершення ІІ кварталу 2027 року.

За управління відповідає Ribas Hotels Group — команда з професійним операційним сервісом. Інвестори отримують повністю пасивний дохід без залучення у процеси керування. Для перших двох років також діє програма гарантованого прибутку.

Перша секція Mélis майже sold out — друга є логічним продовженням проєкту.

Про інвестиційний потенціал, а також про головні відмінності між секціями розповідає у відео CEO NUMO development Артем Курган:

Mélis — це сучасний готель з продуманою архітектурою, комфортними плануваннями та сильною локацією. Поруч формується новий прогулянковий парк, що посилює туристичний попит і підвищує привабливість апартаментів для оренди. Поєднання якісного будівництва, розвитку регіону та професійного управління забезпечує довгострокову цінність і стабільний дохід для інвестора.

Більше про актуальні пропозиції та умови інвестування — у відділі продажів NUMO development: +380632342120 або на сайті.