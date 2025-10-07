Новий символ Буковелю: у Карпатах з’явиться футуристичний готельний комплекс AMA moon resort

У селі Поляниця розпочато будівництво проєкту, що обіцяє змінити уявлення про відпочинок у горах

Девелоперсько-інвестиційна компанія ARHA Group у партнерстві з керуючою компанією Ribas Hotels Group представила AMA moon resort – простір, де сучасна архітектура гармонійно поєднується з природою Карпат. Новий готельний комплекс став логічним продовженням легендарного AMA Family resort, утворюючи разом єдиний курорт із великою зеленою територією та багатофункціональною інфраструктурою. AMA moon resort уже позиціонується як нове місце сили та вражень, заради яких хочеться повертатися в гори знову і знову.

Філософія за межами буденності: концепція "Out of this world"

В основі AMA moon resort – смілива концепція "Out of this world". Це філософія, що пропонує гостям вийти за межі звичного відпочинку та отримати унікальний досвід відновлення. Ідея втілена у кожній деталі – від футуристичної архітектури до атмосфери, сервісу та способу взаємодії з гостем.

Архітектура, що дихає горами

Зовнішній вигляд комплексу вражає: сім поверхів, об'єднаних унікальним фасадом із шести темних монолітів, створюють відчуття космічного корабля, що приземлився серед гірських схилів. Панорамні лобі, атріум-маяк, що світитиметься вночі, та гектар власного лісу – кожен елемент працює на створення гармонії з Карпатами.

У готелі заплановано 158 номерів різних категорій – від стандартних для соло-мандрівників до просторих сімейних люксів. Особливою гордістю проєкту є номери, більшість з яких оснащені панорамними ванними кімнатами з видом на гори. Це унікальне рішення дозволяє гостям приймати ванну, буквально занурюючись у краєвиди Карпат.

Інфраструктура для відновлення душі й тіла

Інфраструктура AMA moon resort розроблена для повноцінного відпочинку в будь-яку пору року. До послуг гостей:

SPA-комплекс на окремому поверсі;

великий відкритий басейн;

сучасний медичний центр;

Rooftop-ресторан з панорамою 360°;

власний лижний схил та ковзанка на території;

затишні прогулянкові алеї.

Відкриття AMA moon resort заплановане на другий квартал 2029 року.

Надійна інвестиція в майбутнє Карпат

Чому AMA moon resort є привабливим для інвесторів? Проєкт поєднує три ключові складові успіху:

сучасну архітектуру, що стане новою візитівкою Буковелю;

глибоку концепцію, що гарантує унікальний досвід для гостей;

надійне операційне управління від Ribas Hotels Group.

Команда Ribas супроводжує проєкт на всіх етапах – від запуску до операційного управління, забезпечуючи стабільне завантаження та прогнозовану дохідність.

Як зазначає Ігор Ільчишен, засновник ARHA Group : "AMA moon resort – це не просто ще один комплекс, а новий рівень мислення у дохідній готельній нерухомості. Для нас у ARHA Group це символ того, як природа Карпат може поєднуватися із сучасною архітектурою та інвестиційною привабливістю. Ми створюємо комплекс, що переосмислює стандарти якості: від видових просторів та багатофункціональної інфраструктури до сервісу та операційного управління, здатного забезпечити стабільну дохідність. AMA moon resort — це нова точка тяжіння Буковелю, де кожен елемент працює на відчуття винятковості та комфорту. Ми переконані, що цей проєкт стане не лише улюбленим місцем відпочинку гостей, а й еталоном для інвесторів, які шукають безпечну й перспективну модель готельних інвестицій".

Щоб дізнаватися першими про розвиток проєкту, стежте за новинами на сайті ARHA GROUP та на офіційному сайті та в соціальних мережах Ribas Hotels Group.