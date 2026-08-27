Новий простір Mercedes-Benz в Україні очима Еліни Світоліної

Що сьогодні означає відвідати новий дилерський центр Mercedes-Benz? Для Еліни Світоліної –найтитулованішої тенісистки в історії незалежної України та бренд-амбасадора Mercedes-Benz в Україні – цей візит став значно більшим, ніж знайомством із новим салоном та автомобілями. Відвідавши дилерський центр Автомобільний Дім УКРАВТО Україна в Києві, створений відповідно до глобальної концепції MAR20X, Еліна побачила, як сьогодні змінюється світ Mercedes-Benz – не лише в дизайні автомобілів, а й у самому підході до взаємодії з клієнтом. Саме тут, в одному з найбільших автомобільних просторів Mercedes-Benz такого формату в Європі, знайомство з брендом перетворюється на цілісний досвід.

Новий формат знайомства з брендом

Перші кадри фотосесії були зроблені просто неба – на тлі сучасної архітектури дилерського центру та модельного ряду Mercedes-Benz. Саме тут розпочалося знайомство Еліни з новим простором бренду. Згодом маршрут продовжився всередині шоуруму, де природне освітлення, відкритий інтер'єр, великі цифрові екрани та експозиція автомобілів одразу створили відчуття простору, у якому хотілося не поспішати, а уважно розглядати кожну деталь.

Першою зупинкою стала експозиція флагманських моделей Mercedes-Benz на першому поверсі. Особливу увагу Еліни привернув новий Mercedes-Benz S-Class – автомобіль, який уже давно став символом сучасної розкоші, комфорту та технологій. Не менш цікавим виявився і цифровий формат знайомства з автомобілями. За допомогою інтерактивних конфігураторів Еліна змогла буквально за кілька хвилин змінювати кольори кузова, матеріали оздоблення салону та комплектації, побачивши, наскільки персоналізованим сьогодні може бути процес вибору автомобіля.

"Мені дуже сподобалося, що тут можна не поспішати. Простір ніби сам запрошує досліджувати автомобілі, відкривати нові деталі й поступово знайомитися з брендом", – поділилася першими враженнями Еліна Світоліна.

Коли простір стає частиною історії

Наступною точкою маршруту став AMG Performance Center. Якщо шоурум зустрічав стриманою елегантністю, то простір AMG буквально випромінював енергію, швидкість та характер. Серед моделей особливо вирізнявся ексклюзивний Mercedes-AMG PureSpeed – автомобіль із відкритим кузовом, сміливим дизайном та інженерними рішеннями, натхненними автоспортом, біля якого Еліна затрималася найдовше.

Після енергії AMG знайомство продовжилося у зоні Mercedes-Maybach. Контраст відчувався одразу. Тут на зміну спортивному характеру прийшли стримана розкіш, приватність і увага до кожної деталі. Така зміна атмосфери дозволила по-новому відчути, наскільки багатогранним може бути світ Mercedes-Benz.

Саме ці враження стали основою фотосесії, яка відбулася під час візиту. Еліна побувала у різних локаціях дилерського центру – серед новітніх моделей Mercedes-Benz, у просторі оригінальних аксесуарів, в AMG Performance Center та зоні Mercedes-Maybach. Кожна нова локація відкривала інший бік бренду, а фотографії стали продовженням цієї подорожі – історією знайомства з Mercedes-Benz через архітектуру, дизайн і характер кожної локації.

"Найбільше мене здивувало, наскільки різний настрій створюють ці простори. Від драйву AMG до спокою і розкоші Maybach – це два абсолютно різні світи, але кожен із них дуже точно передає характер бренду" - зазначила Еліна.

Те, що гості бачать не одразу

Окремим відкриттям для Еліни стала можливість побачити те, що зазвичай залишається поза увагою відвідувачів.

За сучасною архітектурою дилерського центру прихована одна з найтехнологічніших сервісних інфраструктур Mercedes-Benz у Європі. Понад 2 800 м² займають сервісна зона та ділянка передпродажної підготовки автомобілів, а окреме сервісне lobby створене для максимально комфортної взаємодії з клієнтами. Одним із рішень, що привернуло увагу спортсменки, стала система автоматичної 360° фотофіксації автомобіля під час приймання на сервіс, яка забезпечує повну прозорість кожного етапу обслуговування.

Майбутнє досвіду преміумкласу

Завершуючи знайомство з новим салоном, Еліна побачила не просто сучасний дилерський центр, а приклад того, як сьогодні трансформується автомобільний ритейл. Просторий шоурум, цифрові рішення нового покоління, сучасні консультаційні зони та нові стандарти сервісу створили простір, де кожна деталь працює на комфорт людини.

"Mercedes-Benz для мене завжди був брендом, який задає стандарти. Цього разу найбільше мене приємно вразили навіть не самі автомобілі, а те, як побудований увесь шлях знайомства з ними. Тут усе, від архітектури простору до цифрових рішень і сервісу, продумано для людини – спокійно, елегантно, технологічно. Саме так, на мою думку, і має виглядати майбутнє преміального сервісу" – підсумувала Еліна Світоліна.