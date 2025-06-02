Новітні технології лікування катаракти вже в Києві

При проблемах із зором пацієнти завжди шукають найкращі та передові методики вирішення проблем.

У зв'язку з особливостями законодавства в галузі охорони здоров'я України всі найновіші та апробовані методики, які успішно застосовуються в ЄС та США, мають пройти додаткову процедуру визнання в Україні. Це недешево і займає час, який є важливим у доступності сучасної медичної допомоги громадянам України. Тому особливо важливо донести інформацію про те, що вже зараз найновіший сучасний кришталик англійської компанії Райнер тієї самої, яка винайшла інтраокулярну лінзу в 1946 році уже в Києві.

За допомогою великої наукової команди та штучного інтелекту вдалося створити на наш погляд ідеальний кришталик, який забезпечує відмінний зір після операції. З приводу катаракти на всіх дистанціях і поблизу і в далечінь і на середніх дистанціях можна і читати без окулярів і працювати за комп'ютером , також добре і чітко бачити вдалину.

Особливість англійської лінзи Райнер "Галаксі" в тому, що оптика у неї не поділена на окремі зони і навіть не має плавного переходу. Вона як гірський серпантин розташована на ніжній та м'якій поверхні інтраокулярної лінзи.

Пацієнти водії відзначають повну відсутність ефекту "гало" – це ореоли навколо джерел яскравого світла при водінні в нічний час. М'якше природне зір можна порівняти з природним.

І як завжди все найновіше потрапляє до найпередовіших клінік Києва "Британський офтальмологічний центр" та "Німецьку очну клініку".

Лікарі офтальмохірурги цих клінік завчасно пройшли навчання роботі з вірним розрахунком та технікою встановлення найсучасніших кришталиків і зараз, коли перша партія протягом двох тижнів приїжджає вперше в Україну, ці клініки повністю сертифіковані дистриб'ютором і готові дати пацієнтам найкращий зір.

Операція з приводу катаракти є плановою, і пацієнт може вибрати і доктора офтальмохірурга та витратні матеріали та обумовити передбачувані результати.

Мета цієї публікації допомогти пацієнтам у виборі, який робить він самостійно. І "Німецька очна клініка" та "Британський офтальмологічний центр" не має практики направлення на операції пацієнтів лікарями поліклінік за якусь винагороду та засуджує цю практику в цілому.

Докладніше на сайті центру інформації та реєстрації Klinika.ua.