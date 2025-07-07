Нове покоління лідерів: Maestro Hotel Management увійшла в рейтинг Forbes Next 250

Forbes Ukraine оприлюднив новий випуск рейтингу Next 250 — добірки українських компаній, які ризикують, масштабуються всупереч викликам і формують нову економіку країни. Одним із героїв цьогорічного випуску стала Maestro Hotel Management — компанія, яка впевнено зміцнює позиції драйвера готельної індустрії в Україні.

Maestro Hotel Management — це не просто керуюча компанія. Це — цілісна система розвитку готельного бізнесу: від щоденного операційного управління до стратегічного консалтингу та супроводу інвестиційних проєктів.

Компанія спеціалізується на управлінні саме унікальними об’єктами та знайшла баланс між індивідуальним підходом до кожного з них і ефективною інтеграцією бізнес-процесів. У готельно-ресторанному бізнесі існує велика кількість операційних ланок, і критично важливо, щоб кожна з них працювала, як швейцарський годинник.

"Управління — це не лише про сервіс. Це — про цифри, ризики, окупність і довіру", — підкреслює CEO компанії Едуард Режинський.

Протягом останніх 8 років Maestro постійно вдосконалює модель операційного управління, щоб підвищити якість роботи, прибутковість об’єктів і гнучкість у змінному ринковому середовищі. Саме це дозволяє компанії швидко масштабуватися.

На сьогодні Maestro Hotel Management керує 14 готелями, 5 ресторанами та супроводжує понад 10 інвестиційних проєктів в Україні та Болгарії. У команді — понад 500 фахівців, під управлінням — 750 номерів та $395 600 000 активів.

Що означає потрапляння до Next 250?

Це — маркер довіри. Для інвесторів, девелоперів і партнерів це чіткий сигнал: Maestro Hotel Management — компанія, яка не просто має амбіції, а реалізує їх через ефективні бізнес-моделі, стале зростання та професійне управління.

У післямові до рейтингу Forbes пише про тих, "хто ризикує, зростає і примножує". Maestro — саме така компанія. Навіть в умовах війни вона не зупинилась, а навпаки — виходила в нові міста, запускала нові формати, залучала інвесторів і укладала партнерства.

Сьогодні Maestro працює не лише в Україні. У фокусі компанії — міжнародні готельні проєкти, зокрема в Болгарії. Це — стратегічний напрямок, що зміцнює позиції українського бренду на глобальному ринку гостинності.

Forbes Next 250 — це про майбутнє. І Maestro Hotel Management — безумовно його частина.