Нічний удар по Київщині: знищено склад Viessmann, але компанія продовжує роботу

Унаслідок масованого комбінованого удару по Україні в ніч проти 19 липня зазнав критичних руйнувань великий логістичний центр Amtel Properties, розташований у Київській області. У цьому комплексі зберігалася продукція та функціонував основний склад компанії ВІССМАНН Україна — одного з провідних постачальників систем опалення та енергоефективних технологій.

За інформацією компанії, складський комплекс у результаті влучання та подальшої пожежі повністю знищено. Наразі збитки від втрати обладнання та майна ще оцінюються, однак ідеться про суттєві матеріальні втрати.

У компанії наголошують, що найважливішим наслідком нічної події є відсутність людських жертв. Жоден із працівників об'єкта чи офісу не постраждав. Усі співробітники українського представництва перебувають у безпеці та продовжують виконувати свої обов'язки.

Попри руйнування логістичного вузла, ВІССМАНН не зупиняє операційну діяльність. Керівництво компанії вживає екстрених заходів для стабілізації бізнес-процесів та налагодження альтернативних ланцюгів постачання.

"Наразі триває робота з відновлення логістичних процесів і пошуку оперативних рішень, які дозволять у найкоротші терміни відновити повноцінне обслуговування клієнтів і партнерів", — зазначає СЕО компанії Олександр Збанко.

Логістичний центр Amtel Properties до обстрілу

На сьогодні дилерська мережа ВІССМАНН в Україні та інженерні компанії мають обладнання Viessmann на складах. Максимум зусиль спрямовано на те, щоб мінімізувати затримки у постачанні, враховуючи активну підготовку до опалювального сезону.

Компанія ВІССМАНН висловлює подяку клієнтам та партнерам за підтримку та розуміння складних умов, у яких опинився бізнес, і запевняє, що інформуватиме про всі зміни в графіках постачання й подальшу роботу через офіційні ресурси.

Руйнування логістичного комплексу є черговим прикладом прямого удару по цивільній та логістичній інфраструктурі України, що завдає збитків як міжнародному бізнесу, так і українській економіці.

Офіційний сайт: www.viessmann.ua