Nemiroff — абсолютний світовий бренд-лідер 2025 за версією The Spirits Business

Nemiroff став першим українським алкогольним брендом, який одночасно здобув дві найвищі нагороди:

Vodka Brand Champion 2025 — як найуспішніший бренд горілки року

Supreme Brand Champion 2025 — як абсолютний бренд-чемпіон серед усіх категорій алкогольних брендів у світі

Таке визнання від провідного британського галузевого видання The Spirits Business стало безпрецедентним досягненням для української горілки.

Варто зазначити, що Nemiroff отримує звання Vodka Brand Champion уже втретє — раніше бренд удостоївся цієї престижної відзнаки у 2021 та 2024 роках.

"Протягом останнього десятиліття титул Supreme Brand Champion здобували текіла, віскі та ром, але жоден виробник горілки досі не піднімався на цю вершину — до сьогодні. Цього року найвищу нагороду отримує Nemiroff — український виробник горілки, який впевнено заявляє про себе на міжнародній арені, особливо в Європі" - зазначають у The Spirits Business.

Це визнання відображає не лише ріст продажів. Це — оцінка системної стратегії глобальної експансії, послідовного руху в преміум-сегмент і здатності будувати міжнародний бренд із чітко вираженою національною ідентичністю.

Запуск ультра-преміальної лінійки LEX by Nemiroff

Nemiroff — впевнений лідер і експортер №1 горілки з України, який навіть у часи війни зберігає високу лояльність споживачів на внутрішньому ринку та впевнено зміцнює свої позиції на міжнародній арені.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку для бренду стала Велика Британія — ринок, де партнерства з футбольними клубами Прем’єр-ліги відкрили нові можливості для зростання у преміум-сегменті.

Nemiroff De Luxe на вулицях Великої Британії

Водночас Балтія та Італія демонструють вражаючі результати як у плані обсягів продажу, так і за рівнем прибутковості. У Чехії Nemiroff досяг рекордних показників, завдяки стрімкому зростанню популярності Nemiroff De Luxe.

У таких країнах, як Польща, Румунія, Болгарія, Словаччина, Хорватія та Угорщина, бренд показує стабільне зростання в усіх каналах — від дискаунтерів до преміального ритейлу.

Також закладено міцний фундамент для розвитку в США, Канаді та Австралії, де незабаром плануються перші маркетингові кампанії.

"Це перемога не лише Nemiroff. Це визнання України як країни, яка здатна створювати сильні глобальні бренди. Ми інвестуємо в цінність бренду, у стратегічні партнерства, у якість — і це працює", - прокоментував CEO Nemiroff Юрій Сорочинський. - "2024 рік став для Nemiroff роком стратегічної експансії та продовження розвитку преміального сегмента. Компанія впевнено зміцнила свою присутність на міжнародній арені, інвестуючи в бренд-капітал і послідовно вибудовуючи позиціонування як сучасного, якісного й амбітного гравця у світі преміум-горілки."

Символами цієї трансформації стали партнерства з провідними клубами англійської Прем'єр-ліги — Aston Villa, West Ham United, Everton і Fulham FC — що дали бренду гучне звучання на одному з найконкурентніших ринків світу.

Водночас, завдяки тісній співпраці з локальними партнерами, Nemiroff зміг суттєво посилити дистрибуцію у ключових географіях, забезпечивши стабільне зростання і впізнаваність бренду серед нових аудиторій.

Що далі? За словами компанії, 2025 рік стане важливим для консолідації позицій у головних експортних регіонах. У планах бренду:

Повноцінні бренд-кампанії у Великій Британії, країнах Європи, Австралії.

Посилення присутності в преміальному HoReCa-сегменті.

Запуск новинок — від ультрапреміальних до продуктів для молодої аудиторії.

Масштабні Travel retail активації

"Ми не просто продаємо горілку — ми будуємо love brand, який надихає. Бренд, чий дух та цінності розуміють і розділяють мільйони людей по всьому світу", — додав Юрій Сорочинський.

Про нагороду:

The Spirits Business — одне з найвпливовіших видань у світі алкогольної індустрії.

Щорічний рейтинг Brand Champions відзначає бренди, які демонструють не лише зростання продажів, а й стратегічну глибину, культурну актуальність, силу маркетингу та інновації.

Supreme Brand Champion — найвища нагорода, яку отримує лише один бренд серед усіх категорій у світі. У 2025 році це — Nemiroff.