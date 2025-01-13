Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla: причина

Найбільший пенсійний фонд Європи ABP, який базується в Нідерландах, у третьому кварталі 2024 року продав усі свої акції Tesla на суму 571 мільйон євро.

Про це пише Bloomberg.

Частково причиною стала незгода з компенсаційним пакетом Ілона Маска як CEO компанії. За словами представника фонду, у ABP "виникли проблеми" з цим питанням.

Окрім цього, фонд врахував аспекти витрат, прибутковості та стандарти відповідального інвестування.

Нідерландська газета Het Financieele Dagblad також повідомила, що серед причин було незадоволення умовами праці в компанії.

У грудні суд штату Делавер анулював рекордний компенсаційний пакет Маска в Tesla. Початкова вартість опціонів на акції, які складали основу цього пакета, оцінювалася в $2,6 мільярда, але зросла до $56 мільярдів перед скасуванням рішенням суду.

Компанія Tesla назвала це рішення суду помилковим і пообіцяла подати апеляцію. Ілон Маск у своєму мікроблозі на платформі Х заявив, що "контроль над голосами компанії мають здійснювати акціонери, а не судді". Розгляд апеляції може тривати понад рік.

Ще в червні 2024 року ABP голосував проти цього пакета винагороди, вважаючи його "суперечливим і надмірно високим".

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