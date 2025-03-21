Найбільша нафтова компанія РФ може втратити останній великий закордонний актив

Роснєфть, найбільша нафтова компанія Росії, веде переговори про продаж частки в індійській Nayara Energy,

Про це пише The Economic Times.

У 2017 році Роснєфть придбала 49,13% акцій Nayara Energy (раніше – Essar Oil) за 12,9 млрд дол. Це була найбільша іноземна інвестиція в нафтопереробку Індії. Однак через санкції компанія не може вивести з країни прибуток.

За даними видання, Роснєфть уже оцінила Nayara Energy більш ніж у 20 млрд дол і провела переговори з Reliance Industries, Adani, JSW Group та саудівською Saudi Aramco. Джерела зазначають, що топменеджери компанії відвідували Нью-Делі у березні для обговорення угоди, але до остаточного рішення ще далеко.

Окрім Роснєфті, свою частку в Nayara Energy за понад 5 млрд дол планує продати й російська UCP Investment Group.

Нагадаємо:

Найбільша російська нафтова компанія "Роснєфть" просить уряд РФ надати їй податкові пільги для компенсації витрат через атаки безпілотників на НПЗ у РФ.

Російський нафтовий гігант "Роснєфть" починає продаж своїх німецьких активів, прагнучи завершити процес до вересня.