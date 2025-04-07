На шляху до ЄС: створено першу Асоціацію "Виробники лохини України"

В умовах зростаючого світового попиту на якісні ягоди, українські виробники лохини об’єднали зусилля для виходу на європейські ринки. В лютому цього року офіційно зареєстровано Асоціацію "Виробники лохини України", а вже у березні на Закарпатті відбулася зустріч 25 підприємств з усієї України.

Експорт як ключовий напрямок розвитку

За словами Наталії Пукшин, Президентки Асоціації "Виробники лохини України", головна мета її створення – сприяти сталому розвитку виробництва лохини та зміцненню конкурентних позицій українського агробізнесу на національному та міжнародному рівні.

"Ми хочемо консолідувати зусилля, уніфікувати сорти, стандарти вирощування та пакування, що дозволить вийти на європейські ринки з високою якістю продукції", — зазначає Пукшин.

"Для того, щоб вийти на міжнародний ринок сильним гравцем, потрібно створити команду партнерів, а не команду конкурентів. Насправді, їх і не може бути – на міжнародному ринку місце знайдеться всім, а нашим головним конкурентом є наразі Польща", — підкреслює Іван Гречківський, виконавчий директор асоціації.

Особливу увагу приділяють показникам експорту. Так, у 2024 році Україна поставила до Великої Британії 390 тонн свіжої лохини, що на 11% більше, ніж торік. Великобританія вже стала п’ятим за величиною ринком збуту для українських експортерів після Польщі, Нідерландів, Грузії та Німеччини.

Об’єднання сил для досягнення спільної мети

"Всі без виключення успішні країни-експортери плодоовочевої продукції мають потужні галузеві асоціації, що дозволяють підвищити ефективність зусиль кожного окремого експортера і створити передумови для сталого розвитку всієї галузі", — прокоментував експерт, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

На першій зустрічі, яка відбулася на виробничих потужностях "Блу Беррі" в Закарпатті, одного з співзасновників асоціації, представники 25 виробників з усієї країни, серед яких 16 вже є чинними членами асоціації, окреслили основні завдання та перспективи співпраці. Загальна площа насаджень, яку охоплює на сьогодні Асоціація, становить близько 1100 га – це майже 20% українського ринку ягід лохини.

Підтримка держави та майбутні виклики

Державна підтримка є невіддільним компонентом успіху експортних операцій. Представники Закарпатської обласної адміністрації наголосили на важливості створення подібних об’єднань для розвитку бізнесу та посилення економіки країни.

"Стабільний, зареєстрований бізнес – це запорука для подальшого залучення інвестицій та розширення експорту. На міжнародних ринках ми маємо великі перспективи, якщо зможемо діяти спільно", — підкреслив перший заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.

Виробники лохини стикаються з численними викликами – від необхідності уніфікації стандартів до витрат на додаткову сертифікацію для доступу до європейського ринку. Проте об’єднання підприємств створює умови для швидкого розв'язання цих питань і дозволяє вийти на ринок як сильний гравець.

Українська лохина як символ надії

За словами засновників асоціації, європейський ринок – це не лише можливість збільшення обсягів експорту, але й шанс для України представити свою продукцію на світовій арені.

"Наші підприємства вже довели, що українська лохина може конкурувати з провідними світовими брендами. Об’єднавшись, ми зможемо ще більше зміцнити наші позиції на ринку", — зазначають представники Асоціації.

Створення Асоціації "Виробники лохини України" свідчить про амбітні плани українського агробізнесу щодо розширення експорту та інтеграції у глобальні ринки. Експорт лохини – це один із важливих кроків на шляху до економічного відновлення та розвитку країни, що має величезний потенціал для зростання в умовах сучасних викликів.