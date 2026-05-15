На Кіпрі триває 4-й Cyprus Arbitration Day за участі юриста з України Володимира Богатиря

Сьогодні, 15 травня 2026 року, в Лімасолі (Кіпр) проходить 4-й Cyprus Arbitration Day — провідна міжнародна конференція, присвячена актуальним питанням міжнародного комерційного та інвестиційного арбітражу, виконанню арбітражних рішень, геополітичним викликам у сфері dispute resolution та іншим тенденціям розвитку альтернативного вирішення спорів.

У заході бере участь заслужений юрист України, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Богатир та партнери" Володимир Богатир.

Cyprus Arbitration Day традиційно збирає провідних арбітражних практиків, представників арбітражних інститутів, юристів компаній та науковців з усього світу.

Участь Володимира Богатиря у такому престижному міжнародному форумі підкреслює високий професійний рівень українських юристів у сфері трансграничного арбітражу й сприяє зміцненню позицій українських юристів в глобальному правовому просторі.