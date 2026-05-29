На Київстар ТБ вийшло токшоу "Вдома краще" про майбутнє України та молодь

На платформі кіно та телебачення Київстар ТБ став доступний відеозапис події "Вдома краще" – масштабного токшоу про українську молодь, ідентичність, повернення додому та майбутнє країни.

Подія об'єднала видатних українців сьогодення з різних міст Європи та України навколо розмови про те, що означає бути українцем сьогодні — незалежно від географії.

Повномасштабна війна спричинила найбільше переміщення українців за кордон з часів незалежності. За даними європейської статистики, мільйони громадян України тимчасово проживають у країнах ЄС та інших державах. Саме тому ключовою темою "Вдома краще" стало питання: які можливості та підтримку вже зараз надає держава для молоді, де знайти роботу, як розпочати власний проєкт та що таке "бути вдома" в умовах війни.

У межах програми відбулися виступи понад 50 спікерів, серед яких Президент України, Прем'єр-міністр України, державні посадовці, спортсмени, митці, волонтери, підприємці та відкрите спілкування з молоддю.

Окремо до події долучилась NAVI — мультинаціональна кіберспортивна команда з українським корінням, тренери та менеджмент якої продовжують працювати з України.

Дискусія була поділена на чотири тематичні блоки: Ukraine — Self Made Country, Country Made By You, Country For You та Your Community.

Ключовими тезами події стали роль молоді у формуванні нової України, глобальна впізнаваність української культури, спорту та технологій, а також важливість громадянської відповідальності та сильних спільнот. Спікери наголошували: "Сучасна Україна створюється людьми, які не чекають "кращого моменту", а вже зараз беруть відповідальність за майбутнє країни".

Переглянути запис події "Вдома краще" можна на Київстар ТБ можуть авторизовані користувачі без додаткової плати. Платформа доступна для абонентів усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

" Сьогодні молодь формує майбутнє країни. Саме тому для нас важливо підтримати талановите, вмотивоване покоління людей, які вибирають навчатися в Україні та прагнуть долучитися до її відновлення. Особливу увагу ми приділяємо тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Ми віримо, що сильна країна починається з людей, які мають амбіції, сміливість діяти та відчуття відповідальності за своє майбутнє ", — коментує Юлія Завалішина, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.

Однією з таких ініціатив Київстар є програма підтримки талановитої молоді "Амбітні", спрямована на розвиток талантів, освітніх можливостей та реалізацію молодіжних проєктів. У компанії наголошують: сьогодні важливо не лише підтримувати молодих українців фінансово, а й допомагати їм бачити власне майбутнє саме в Україні.