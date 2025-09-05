Врожайність на Херсонщині впала вдвічі

Середня врожайність на Херсонщині за рік приблизно вдвічі менша, аніж торік.

Про це із посиланням на директора департаменту розвитку сільського господарства Херсонської ОДА Дмитро Юнусов повідомляє медіа "Вгору".

"Якщо брати середню урожайність по області, то вона дуже-дуже сумна. У півтора-два рази нижча, ніж торік. Хоча площі посівів збільшили. Минулого року посіяли 153 тис. гектарів всіх культур, а в цьому – 230 тис. гектарів", – каже директор департаменту розвитку сільського господарство Херсонської ОДА Дмитро Юнусов.

Фермери Херсонщини зібрали пшеницю, ячмінь, горох, просо та овочеві культуриЮ а також починають збирати соняшник.

При цьому, в деяких господарствах соняшник навіть не зійшов, або його урожайність дуже низька, подекуди лише 2-3 центнери з гектара. Для порівняння, зазначають у "Вгору", середня врожайність зерна в 2024 році становила 25,1 центнера з гектара, а в мирному 2021 – 42,2 ц/га.

Юнусов зазначає, що значні площі посівів загинули через приморозки навесні та посуху влітку. Близько 20-30 тис. га соняшника будуть оформлені як загиблі.

Найбільше постраждали господарства Бериславського району та Дар'ївської громади.

Окрім цього на зниження врожайності вплинула безпекова ситуація. Через скиди з дронів та артилерійські удари згоріло 3200 га полів, – зазначають у повідомленні.