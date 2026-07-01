"Мрії не чекають": АВТ Баварія та Українська асоціація футболу підтримують дитячий спорт

У межах чотирирічного партнерства з Українською асоціацією футболу АВТ Баварія реалізувала соціальний проєкт "Мрії не чекають", інвестувавши понад 4 мільйони гривень у генератори, інвертори та сучасні системи освітлення для дитячих спортивних шкіл.

Обладнання вже встановлено у ДЮСШ №21 у Києві, а також у спортивних школах Запоріжжя, Сум і Миколаєва, щоб діти могли продовжувати тренування навіть під час відключень електроенергії.

Чотирирічне партнерство АВТ Баварія та Української асоціації футболу об'єднує спільне прагнення підтримувати розвиток українського футболу на всіх рівнях. "Мрії не чекають" став одним із проєктів, що втілює цю мету, створюючи більше можливостей для юних спортсменів.

Ідеєю для проєкту стало відео, яке поширилося мережею: під час блекауту батьки освітлювали футбольне поле фарами автомобілів, щоб діти могли завершити тренування. Воно стало нагадуванням про те, що навіть у найскладніших умовах прагнення дітей займатися спортом не згасає.

"Кожна дитина заслуговує на можливість не відкладати свою мрію. Ми не можемо змінити реальність, у якій сьогодні живуть українські діти, але можемо зробити так, щоб навіть у найскладніші часи вони не втрачали можливості виходити на поле, працювати над собою та відчувати підтримку. Саме такі ініціативи надають особливого змісту нашому партнерству з Українською асоціацією футболу — партнерству, яке ми будуємо не лише навколо спорту, а й навколо майбутнього України", — зазначив Ерік Бернінг, CEO АВТ Баварія.

"Мрії не чекають" — це ще один крок до того, щоб діти мали можливість регулярно тренуватися, розвиватися та впевнено рухатися до своєї мети незалежно від зовнішніх обставин.

Компанія "АВТ Баварія" є офіційним імпортером BMW Group в Україні, що представляє автомобільні бренди BMW, BMW Motorrad, MINI, Rolls-Royce, Aston Martin та INEOS.