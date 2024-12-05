Морським коридором вже пройшло 3 тисячі суден з десятками мільйонів тонн продукції

Українським морським коридором скористалися вже 3 тисячі суден, які перевезли понад 85 млн тонн продукції.

Про це повідомляє голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"За час від початку його запуску у серпні 2023 року цим маршрутом скористались понад 3000 суден, які здійснювали заходи під завантаження та розвантаження у порти "Великої Одеси", - повідомляє він.

Левову частку у загальному обсязі забезпечила аграрна продукція, експорт якої цим маршрутом досяг майже 57 млн тонн (близько 68% від усього товарного потоку морським коридором).

Сільськогосподарська продукція, відвантажена з українських портів, попрямувала до майже півсотні держав, і завдяки цьому понад 400 млн осіб по всьому світу отримали доступ до не, стверджує Гетманцев.

У листопаді чорноморськими та дунайськими портами оброблено 7,5 млн. тонн вантажів – на 41% більше, ніж у листопаді 2023 року.

Усього у січні-листопаді товарообіг морських портів України сягнув позначки 89,8 млн тонн вантажів усіх категорій. Це на 69,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня 2023 року.

10 серпня 2023 року Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.